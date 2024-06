Oración a José Gregorio Hernández para pedir por la salud de los enfermos

José Gregorio Hernández Cisneros fue un médico, científico, profesor y filántropo venezolano, reconocido por su profunda vocación de servicio y considerado un beato por la Iglesia católica. El papa Francisco lo canonizará próximamente, con lo que se convertirá en el primer santo de ese país.

>>> Oración a la Sangre de Cristo para solucionar todos los problemas: le contamos cómo se reza

¿Quién fue José Gregorio Hernández?

José Gregorio Hernández Cisneros, nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, Venezuela, y falleció el 29 de junio de 1919 en Caracas. Es una figura emblemática tanto en el ámbito científico como en el religioso.

Médico, científico, profesor, filántropo y miembro laico de la Orden Franciscana Seglar, Hernández ha sido venerado por hispanohablantes alrededor del mundo y su proceso de canonización fue firmado por el Papa Francisco este martes, 25 de junio del 2024.

Publicidad

Profundamente religioso, José Gregorio Hernández intentó ingresar en la vida monástica en dos ocasiones, pero siempre regresó a sus labores médicas y docentes. Su fe católica nunca interfirió con su rigor científico, sino que complementó su deseo de servir a los demás. Durante la pandemia de gripe de 1918, su dedicación a los enfermos fue inquebrantable.

>>> Poderosa oración a San Cayetano para conseguir trabajo: vea cómo hacerla

Publicidad

Oración a José Gregorio Hernández por la salud de los enfermos

Oh Señor Dios mío, Todopoderoso, que tanto has bendecido a tu amado siervo José Gregorio, y que por tu gran misericordia le has dado el poder de curar enfermos y socorrer a los necesitados, concédele Señor la gracia de curarme como médico espiritual de mi alma y de mi cuerpo, si ha de ser para tu gloria.

Te pido esto Señor mío en nombre de tu amado Hijo quien nos recomendaba estas bellas enseñanzas: “Pedid y se os dará. Todo el que pide recibe. Pero pedid con fe. Todo es posible para quien tiene fe. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo concederá”.

Concédenos estas gracias que necesitamos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo quien nos enseñó a orar diciendo: Padre Nuestro (rezar el Padrenuestro).