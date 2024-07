¿Por qué aparecen las canas? Según la ciencia existen otros factores además de la edad

La aparición de canas es un fenómeno común que muchas personas experimentan a medida que envejecen. Aunque algunos optan por teñirse el cabello para ocultarlas, otros deciden incorporarlas a su apariencia natural. Sin embargo, hasta hoy no existe una explicación clara sobre su nacimiento.

>>> Expertos aseguran que esta es la manera correcta de pintarse el cabello: ¿sucio o limpio?

¿Cuál es la relación de la melanina y la aparición de las canas?

Para comprender la aparición de las canas, es fundamental entender el papel de la melanina, un pigmento que se encuentra en los folículos pilosos y que se encarga de dar color al cabello.

Según la Enciclopedia Britannica, la aparición de canas está directamente relacionada con los melanocitos, que son las células responsables de la producción de melanina, la proteína que otorga color al cabello y la piel.

Publicidad

En este sentido, cuando los melanocitos disminuyen su capacidad de producir melanina, el cabello empieza a volverse blanco. Este proceso es comúnmente asociado con el envejecimiento, aunque también puede estar influenciado por factores genéticos.

>>> ¿Cada cuánto debe lavar su cabello para potenciar el crecimiento?

Publicidad

Así mismo, Harvard Health Publishing, una editorial vinculada a la Universidad de Harvard, explica que el cabello no cambia de color de manera súbita. Cuando un folículo piloso genera cabello, el color queda determinado. Por ejemplo, si un mechón de cabello es castaño, no cambiará de color a menos que se tiña. Con el tiempo, los folículos pilosos producen menos pigmento a medida que envejecen. Así, el cabello tiende a volverse gris o blanco a partir de los 35 años, conforme pasa por su ciclo natural de caída y regeneración. Este proceso no ocurre de manera uniforme en toda la cabeza o el cuerpo, pudiendo iniciar en áreas específicas antes de extenderse.

¿Qué otros factores, además de la edad, pueden producir las canas?