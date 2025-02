Así fue la última conversación de Luisa Fernanda W con Legarda: "Tú y yo así de viejitos"

Este 7 de febrero de 2025, se cumplen seis años del fallecimiento del reconocido artista Fabio Andrés Legarda Lizcano, más conocido como Legarda, a sus 29 años. El joven compositor, cantante y youtuber colombiano perdió la vida trágicamente debido a una bala perdida durante un intento de robo en Medellín. Este es su Expediente Final.

Así ocurrió la muerte de Legarda

El día de los hechos, Legarda iba en carro por la avenida El Poblado, en Medellín, luego de haber realizado una vuelta personal. Mientras se encontraba en ese trayecto, a la 1:22 de la tarde, una bala perdida lo impactó en la cabeza.

(Lea también: Fabio Andrés Legarda: Expediente Final reconstruyó lo sucedido el 7 de febrero que murió el artista)

“Él iba chateando, cuando de pronto dos tipos en una moto van a atracar a alguien que se coloca en un vehículo al lado de ellos. Uno de los tipos que iba, según lo que relatan, es que era guardaespaldas o algo similar, saca el arma de fuego y comienza a disparar”, reveló Alberto Lizcano, tío del artista.

Publicidad

En ese momento, su madre, Patricia Lizcano, había intentado comunicarse con él, pero contestó el teléfono del joven la Policía, quien alertó a la familia sobre lo que había sucedido.

Legarda falleció debido a la gravedad de la herida que le impactó en la cabeza Expediente Final

Legarda fue trasladado de urgencia a la Clínica Medellín en el mismo Uber en el que se desplazaba hacia su casa. Mientras esto ocurría, las autoridades informaban a sus familiares sobre lo sucedido. Posteriormente, fue remitido a la Clínica León XIII, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de la herida.

Publicidad

Luisa Fernanda W, quien era la novia del cantante en ese momento, también recibió la noticia de manera inesperada, cuando la mamá de Legarda le comentó lo sucedido.

“A mí me suena el celular y es la mamá de Fabio y cuando ella a mí me da la noticia, yo entro en un shock muy fuerte. No tendría palabras para contarles cómo fue, o sea, yo estaba como en automático, yo no lo asimilé”, aseguró Luisa Fernanda W en Expediente Final, y añadió que “guardaba la fe de que no fuera a fallecer”.

Sin duda, su muerte conmocionó a todo el país, especialmente a quienes admiraban su talento. Legarda dejó una huella imborrable en la música urbana y en el corazón de sus seguidores, quienes aún lo recuerdan.

(Lea también: El trágico destino de Herman Córdoba: Expediente Final del accidente que enlutó al fútbol colombiano)

Publicidad

La última conversación de Luisa Fernanda W con Legarda

Días después del fallecimiento del artista, Luisa Fernanda W reveló en el programa La Red de Caracol Televisión la última conversación que tuvo con Legarda antes de los hechos.

Contó que minutos antes de que Legarda sufriera el impacto en la cabeza, se habían enviado mensajes de amor, algo que, según ella, hacían todo el tiempo.

Publicidad

“Yo le había dicho que no fuera por la célula, pero él me dijo; ‘No, amor. Yo voy en un momento’. Yo lo estaba esperando...Una de las cosas que él me dijo fue ‘Gracias por dejarme amarte también mi reina'”, aseguró la influencer.

Asimismo, reveló que “se daban mucho amor” todo el tiempo. “Los últimos mensajes son míos porque yo le estaba poniendo ‘Amor, ya llego DJ...’ Pero una de las cosas que nos enviábamos eran imágenes como tú y yo así de viejitos, nos manteníamos mandando memes, pero todo eran cosas de amor", concluyó Luisa Fernanda W, sobre la última conversación con Legarda.

"Gracias por dejarme amarte también mi reina": uno de los últimos mensajes de Legarda a Luisa Fernanda W, quien para ese momento era su novia. Expediente Final

(Lea también: Conmovedor homenaje del hijo de Patricia Teherán a su madre en el 30 aniversario de su muerte)

Un legado que perdura

Muchos amigos y familiares de Legarda lo recuerdan con amor y aseguran que él vino a dejar un mensaje al mundo entero.

Publicidad

A través de sus canciones y su presencia en redes sociales, Legarda inspiró a muchos jóvenes a seguir sus sueños y a no rendirse ante las adversidades. A pesar de que el artista falleció prematuramente, su legado continúa vivo en los corazones de sus seguidores.

Vea el capítulo completo de Expediente Final aquí: