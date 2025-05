La historia de una mujer de 82 años en Bogotá que murió atada de pies y manos por ladrones

Una mujer de 82 años murió al interior de su casa en la localidad de Bosa en medio de un robo perpetrado por un grupo de ladrones que ingresaron a la vivienda a la fuerza y terminaron amarrando de pies y manos a la víctima. Tras más de 20 días de los hechos, la familia de la adulta mayor exige respuestas por parte de las autoridades.

Los hechos ocurrieron el 7 de abril de 2025 cuando la mujer, identificada como María Brígida Palacios, se encontraba dentro de su vivienda y unas personas tocaron a su puerta en el barrio Villa de los Comuneros, donde la víctima vivía hace más de 30 años.

Alexandra López Zabala, nieta de María Brígida, le narró al medio Q’hubo que “todo ocurrió a las 12:30 p. m., como se ve en los videos. Llegan dos personas y golpean a la puerta de la casa de mi mamá (así le decía a su abuela). Ella se demoró un poco en abrir, y cuando medio abrió, con algo de desconfianza, esos tipos empujaron la puerta y se metieron a la fuerza”.

Agregó que los delincuentes “dejaron la puerta entrecerrada, solo ajustada, y a los tres minutos entraron otros dos tipos. Además, se ve que había otro tipo en la cuadra como campanero, recorriendo el lugar de un lado a lado”.

Publicidad

Los ladrones, según Q’Hubo, estuvieron por 35 minutos al interior de la vivienda y amarraron de pies y manos a la mujer de 82 años. “Los tipos entraron con la cara descubierta y totalmente vestidos de negro, y cuando salieron sí tenían las caras tapadas. Uno de ellos salió con una maleta que era de mi hermano; otro salió con un casco de moto y una especie de pica, con la que forzaron las chapas de los cuartos y revolcaron todo”, narró la nieta.

Imágenes de cámaras de seguridad - Q´hubo

"Nunca llegó la ambulancia": nieta de la víctima

Luego, dijo la familiar de la víctima “cuando salió el último tipo, dejaron la puerta cerrada como si nada. 20 minutos después, una señora que vive en el segundo piso se dio cuenta de que mi mamá estaba tirada en el piso. Llamó a uno de mis tíos y duraron como 20 minutos reanimándola. Llamaron a la línea 123, pero nunca llegó la ambulancia. Solo cuando ya estaba la Policía así sí llegaron, pero ya era tarde. Mi mamá no manejaba plata, ella solo era una ama de casa que dio su vida por sus nietos. Lo único que se llevaron fueron unos ahorros que tenía en unas alcancías”.

Publicidad

La familia de la adulta mayor denunció que, tras varios días después de lo sucedido, no han recibido el dictamen de Medicina Legal, el cual indicaría cómo murió la mujer de 82 años: “La primera versión que dieron las autoridades fue que mi mamá murió por un ataque cardíaco, pero hasta ahora no nos han aclarado nada. Además, la Fiscalía tiene todas las pruebas como videos, huellas dactilares y hasta una gorra que dejó uno de esos tipos en la casa, pero aún no nos han dado respuestas. Por eso queremos que nos digan qué pasó y que estos tipos sean capturados, porque directa o indirectamente son responsables de la muerte de una mujer que dejó a seis hijos, 16 nietos y más de 10 bisnietos. Ella siempre estuvo al servicio de su familia”.

Se espera que las autoridades, con ayuda de los videos de cámaras de seguridad de la zona, identifiquen a los ladrones y les den pronta captura.

Localidades más inseguras de Bogotá

En 2025, las localidades más inseguras de Bogotá incluyen Los Mártires, Ciudad Bolívar y Antonio Nariño. Los Mártires enfrenta altos índices de delitos violentos, especialmente robos y tráfico de drogas. Ciudad Bolívar sufre por la presencia de bandas criminales y violencia interpersonal, agravada por la falta de oportunidades económicas.

Antonio Nariño ha visto un aumento en hurtos y agresiones, afectando la calidad de vida de sus habitantes. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, como patrullajes y cámaras de vigilancia, la percepción de inseguridad sigue siendo alta.

Publicidad

(Lea también: En Suba, Bogotá, barbero samario fue asesinado mientras trabajaba: el crimen quedó en video)

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias