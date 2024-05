Gabriel Gómez, la 'oveja negra' de la dinastía de Darío Gómez: "Me quiero morir cantando"

Darío y Gabriel Gómez fueron los grandes exponentes musicales de su familia, aunque el camino de ambos hacia el estrellato fue muy diferente, tuvieron una relación tan cercana que los conectó incluso en sus muertes. Con un año de diferencia, ambos murieron siendo grandes artistas del despecho.

Aunque quien más brilló y se llevó el título de 'El rey del despecho' fue Darío Gómez, su hermano menor Gabriel Gómez se abrió un gran camino como compositor. Nelson Gómez, el menor de los 12 hermanos, señaló que "fue un compositor de respeto porque le grabó Pastor López, Rodolfo Aicardi, mi hermano Darío, Hernán y yo. Su manera de componer era muy bonita y su tema emblemático fue 'Juventud perdida'".

A pesar de que pudo seguir los pasos de su hermano y convertirse en un gran artista musical, la depresión y su adicción a las bebidas alcohólicas lo hicieron perder el rumbo. Su gran amigo persona Raúl Díaz recuerda que "Gabrielito toda la vida tomó mucho, pero él era como se dice, la oveja negra de la familia".

"Gabriel por su adicción no alcanzó a surgir bien, por las malas decisiones que tomó", aseguró Yesid Alberto Álvarez, director de la Fundación La Esperanza, en la que finalmente, después de varios años viviendo en las calles, decidió rehabilitarse tras la muerte de su hermano Darío Gómez.

Julián Gómez, uno de los hijos de Gabriel Gómez, recordó que en varias ocasiones 'El rey del despecho' se mostró preocupado por la situación de su papá. "Darío le llegó a ayudar a mi papá, le ayudó a meterlo a centros de rehabilitación, cuando mi papá tuvo problema de alcoholismo".

De la misma forma lo intentaron varias veces sus otros hermanos, pero "volvía ya se tomaba dos cervezas y volvía a tomar diario. Uno le decía 'Gabriel, no tome licor que usted no es capaz'. A lo último nos cansamos, porque nos juraba que iba a cambiar y volvía a las calles, entonces dijimos 'no luchemos más por él'", comentó su hermano Hernán Gómez.

Finalmente, lo que consiguió que Gabriel Gómez abandonara las calles y el alcohol fue la muerte de su hermano Darío Gómez el 26 de julio de 2022. "Don Gabriel cuando llegó pesaba muy poquito, porque las personas que tienen problemas de alcohol se alimentan muy mal. Estaba a punto de una cirrosis y fue diagnosticado con esquizofrenia", detalló Yesid Alberto Álvarez, director de la Fundación La Esperanza.

Tras un año de rehabilitación, regresó a los escenarios a cumplir el sueño de ser un gran cantante y la promesa de mantener vivo el legado de su hermano. Sin embargo, la muerte lo alcanzó en el lugar menos esperado: el escenario, mientras cantaba 'Nadie es eterno en el mundo', el 16 de diciembre de 2023.