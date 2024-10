Doloroso recuento de la misteriosa muerte del modelo Andrés Cuervo en brazos de su pareja

En 2023, Expediente Final conoció la cronología de la partida de Andrés Cuervo, una nueva figura de la música que saltó a la fama de la mano de la cantante Fanny Lu. Apareció muerto en París de una manera misteriosa. Falleció el 5 de octubre de 2022, a los 40 años.

Andrés Cuervo era un hombre con una gran proyección musical, en el gremio artístico venía pisando con fuerza. Alejandro Sanz, Fanny Lu, Luis Fonsi y muchos más artistas latinos importantes podían dar fe de eso.

“Número uno en charts de Monitor Latino, daba conciertos por todos lados, le iba bien, festivales, cosas enormes, más chicas, era por todo lado”, recordó Richard Coles, esposo de Andrés Cuervo.

Aunque su nombre no era tan sonado en Colombia, en el exterior tenía una carrera artística en ascenso: “Fue un ejemplo para muchos jóvenes que sueñan con entrar en la música, tener ese especio que es tan complicado”, aseguró en Expediente Final Carlos Ochoa, periodista de entretenimiento.

Pero detrás de lo que parecía un cuento de hadas, se escondía una historia con alta dosis de dolor y angustia: Andrés fue criticado, rechazado por su sexualidad y siempre "debía" tener una sonrisa en los labios porque su vida era aparentemente perfecta ante la sociedad.

A lo largo de su vida el artista sufrió de matoneo, fue diagnosticado con trastorno de bipolaridad y su padecimiento fue le motor de inspiración para su último álbum, que se tituló así: 'Bipolar'.

Los últimos momentos de vida de Andrés Cuervo

La otra faceta de Andrés Cuervo era el modelaje, su nombre sonaba en México, España, y Estados Unidos. Antes de morir desfiló en el Fashion Week de Nueva York y le fue muy bien.

Todo parecía marchar bien, grabó dos nuevas canciones, una de ellas llamada infinito. Después de tantos viajes regresó a París, su hogar. Volvieron los eventos sociales, los compromisos y, con ellos, los excesos.

“No hubo despedida, la última vez que nos vimos compartimos un momento, era el domingo de la semana anterior, vimos una película, la pasamos bien, nos despedimos normal, buenas noches”, afirmó Ayiiti Coles, hijastra de Andrés Cuervo.

El artista colombiano batallaba con muchas cicatrices en su vida, como el bullying que sufrió y, además de la bipolaridad, padecía de epilepsia.

“Se murió, en mis brazos, de una crisis fuerte de epilepsia, una doble crisis, me pidió ayuda, se cayó, me miró, me dijo ‘te amo’, otra crisis, no volvió”. recordó Richard Coles, esposo de Andrés Cuervo.

El 5 de octubre de 2022 el artista falleció y las noticias de su muerte causaron gran conmoción entre sus amigos y el público en general, por tratarse de un hecho repentino y misterioso.

La depresión, la bipolaridad, la angustia y el rencor tristemente le ganaron a una carrera musical que pudo ser muy exitosa.

El modelo y cantante Andrés Cuervo soñó tener más fama en su país, pero los días no le alcanzaron, su pareja está luchando porque su música no muera.

