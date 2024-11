Tres años del asesinato de Mauricio Leal y su mamá: así fue el crimen a manos de Yhonier Leal

Este 21 de noviembre se cumplen tres años del asesinato del reconocido estilistaMauricio Leal y su madre, Marleny Hernández. Ambos fueron encontrados sin vida en su casa en La Calera, Cundinamarca. En principio, se creyó que el famoso peluquero se había quitado la vida, pero las investigaciones revelaron que su hermano, Yhonier Leal, fue el responsable de este doble crimen.

Voces clave sobre el día del crimen

El día de los hechos, Mauricio Leal tenía una de las citas más importantes de su vida: la firma del contrato para ser parte del grupo de asesores del Concurso Miss Universe. Así lo afirmó Karen Ruíz, directora de mercadeo del estilista, e hija de Jair, conductor de Mauricio, en el programaExpediente Final, pero él no asistió.

Su hermano, Yhonier, quien en ese entonces vivía con él, aseguró que esa noche no vio nada extraño y que al día siguiente salió temprano de la vivienda. Según él, Mauricio no llegó a la peluquería, lo que preocupó no solo a su familiar, sino también a los trabajadores.

Las primeras personas que llegaron a la casa de Mauricio, fueron su conductor y el hermano de la víctima. “Para mí fue algo muy impactante porque, pues yo fui la primera persona que entra a la escena. No hay como describirla. No solo era mi jefe, yo lo quería como un amigo y un hermano”, reveló Jair Ruíz, conductor de Mauricio Leal.

En la escena del crimen se halló una nota de despedida que los forenses analizaron como prueba y determinaron que había sido escrita por él bajo presión antes de fallecer.

El cuerpo de Mauricio Leal tenía cuatro heridas de arma cortopunzante, además de golpes en los brazos. A su lado derecho estaba el cuerpo sin vida de su madre, también con graves lesiones.

Tras las pruebas recolectadas, la Fiscalía confirmó que se trataba de un doble homicidio. Mientras esto ocurría, Yhonier colaboraba con el caso y, al mismo tiempo, estaba en la mira de las autoridades.

Yhonier Leal fue condenado a 55 años de prisión por el delito de doble homicidio Expediente Final

Hermano de Mauricio Leal aceptó su culpabilidad

Yhonier Leal se declaró inocente del homicidio de su hermano y su madre. No obstante, debido a las pruebas presentadas por la Fiscalía, luego aceptó cargos e hizco un preacuerdo con el fiscal, pero más adelante volvió a retractarse.

Durante las diferentes etapas de la investigación, Yhonier brindó su testimonio a los medios de comunicación y su comportamiento fue muy criticado por los amigos y allegados de las víctimas.

Incluso, dos meses después del crimen, Esteban Buitrago, amigo de la familia, reveló detalles sobre las conversaciones que mantenía con Mauricio Leal. “Me mostraba sus textos y los audios de sus conversaciones con su hermano porque teníamos una relación de amistad muy cercana. Me decía: ‘¿Tú qué opinas de esto que dice mi hermano?’... Con todo respeto, Mauro, te digo que siento como si te tuviera envidia”, afirmó Buitrago en una entrevista con Los Informantes.

Entre las versiones presentadas sobre el crimen, la que más resuena es que Yhonier Leal no soportó el éxito y el talento de su hermano, lo que lo llevó a organizar un crimen que simulara el suicidio de Mauricio Leal debido a la envidia que sentía.

“De manera libre y voluntaria acepto los cargos...Aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón, antes que nada, a mi familia y mis hijos, a las víctimas y a toda Colombia”, afirmó. Sin embargo, el hombre luego se retractó, el acuerdo con la Fiscalía se cayó y terminó condenado por el doble homicidio.

Según familiares, Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández tenía una muy cercana y amorosa relación Expediente Final / archivo

Finalmente, en junio de 2024, Yhonier Leal fue condenado a 55 años y tres meses de prisión por el doble homicidio. Actualmente, cumple su condena en la cárcel La Tramacúa en Valledupar.

Impactante video de Mauricio Leal antes de morir

El 11 de agosto de ese mismo año, durante la emisión de Noticias Caracol, se reveló un fragmento de unvideo que, al parecer, fue grabado en la escena del crimen por Mauricio Leal con su celular.

El video, que dura 21 segundos, se puede observar a Mauricio recostado sobre su lado derecho y con voz pausada pronunciando: “Ya no puedo más, nadie sabe lo de nadie”. Luego, muestra la parte superior de su pecho, cuello y cabeza. Al lado se ve el cuerpo de su madre, Marleny Hernández. “Yo me acabo de enterrar cuchillos”, concluía. Aunque este video causó revuelo y supuso un giro en el caso, no ha habido decisiones al respecto.

Nuevas revelaciones

Recientemente, salió a la luz una entrevista de María Hernández, tía de Mauricio Leal, quien reveló detalles sobre la relación de sus sobrinos en el canal de YouTube Focus Noticias.

La tía de los peluqueros expresó el amor que sentía por su hermana Marleny Hernández, madre de Mauricio y Yhonier. Además, aseguró que Marleny colaboró mucho con la familia y que “quería mucho a la gente”.

En cuanto a la relación entre los hermanos, la definió como “hermosa”, pues aseguró que nunca los vio peleando. Incluso mencionó que a la familia le parecía “raro” que dijeran que Yhonier había sido el asesino de su hermano y su madre. “No sé qué bicho le picó, no sé qué demonio se le metió, qué pasaría con él, pero Yhonier fue una persona muy bien”, dijo.

Sin embargo, la tía de Mauricio Leal mencionó que sostuvo una conversación con su sobrino sobre la complicada situación económica en la que se encontraba Yhonier después de que decidió abrir su propia peluquería.

Asimismo, reveló que días antes del asesinato, Marleny le pidió a Yhonier Leal que le abriera una caja fuerte. “Yo digo y pienso que el error más grande de mi hermana fue haberle dicho a Yhonier que le abriera la caja fuerte, porque no pasaron 20 días cuando los mataron”.

La mujer aseguró que su sobrino Mauricio tenía mucho dinero, joyas con esmeraldas y diamantes, documentos sobre sus negocios y un lector de huellas en la caja fuerte. Según ella, este lector de huellas fue encontrado encima de la cama en la escena del crimen.

“Yo que los conocí tanto, para mí y para toda la familia ahí no hay gente desconocida, sino la misma familia y un allegado a Mauricio [refiriéndose a Jair, el conductor]. Él conoció mucho a Mauricio, pero llevaba muy poco tiempo de conocerlo para decir que era la mano derecha. Para mí, Jair tiene mucho que ver”, concluyó, pesé a que aseguró no tener pruebas sobre su implicación en el caso.

Por ahora, se espera que tanto las nuevas revelaciones como el video grabado por Mauricio Leal el día del crimen permitan seguir esclareciendo el rumbo de la investigación. Estas pruebas podrían ser cruciales para entender mejor los eventos previos a la tragedia y determinar la verdad detrás del crimen de madre e hijo.