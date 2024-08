El último video de Mauricio Leal antes de morir

Un manto de duda acaba de caer sobre uno de los crímenes más mediáticos de los últimos años y uno de los casos más emblemáticos de la Fiscalía de Francisco Barbosa: la muerte del estilista Mauricio Leal y de su mamá Marleny Hernández.

Noticias Caracol en vivo revela este video inédito que fue grabado en la escena del crimen, al parecer, por el propio Mauricio Leal con su celular.

El fragmento, en poder de Noticias Caracol, dura 21 segundos. Se observa a Mauricio Leal acostado sobre su lado derecho y con voz pausada pronuncia la primera frase: "Ya no puedo más, nadie sabe lo de nadie". La imagen enfoca la parte superior del pecho, el cuello y la cabeza.

En ese momento hace un gesto de dolor y con su mano izquierda retira la cobija que lo tapa mientras enfoca el pecho y el abdomen en donde se observan manchas de sangre.

Cuando se tapa nuevamente pronuncia una palabra confusa, seguida de la frase "yo me acabo de enterrar cuchillos". Mientras pronuncia estas palabras y se cubre nuevamente con la cobija, en la parte posterior de la imagen se alcanza a observar el que sería el cuerpo inmóvil de su madre. Ella está recostada justo a su lado en posición horizontal, boca arriba y con la boca abierta. En el video no se observa ningún cuchillo.

En las fotografías tomadas por la Fiscalía en la escena del crimen, el 22 de noviembre de 2021, se ve a Mauricio Leal sosteniendo un cuchillo entre sus dos manos y al lado su celular. Se ven otros elementos que no se observan en el video. La carta suicida que supuestamente escribió y las almohadas están en otra posición.

Según la necropsia, Mauricio y su madre murieron como consecuencia de varias puñaladas.

A pesar de la evidente importancia de este video, hasta ahora desconocido, nunca fue presentado por la Fiscalía dentro del proceso que terminó con la condena de Jhonier Leal, hermano del estilista, como el único responsable del doble asesinato.

El video despertará un extenso debate jurídico

Fue descubierto por los realizadores del documental 'Caín', que investigó la muerte de Mauricio Leal y de su madre, y que saldrá en los próximos meses. Así lo explica Marcela Morales, productora ejecutiva del documental:

“Empezamos a ver un montón de irregularidades, de cosas que no nos cuadraban. Quisimos acercarnos un poco más para tratar de investigar qué tenía detrás esta investigación, y es cuando empezamos a descubrir un montón de hallazgos que por último nos llevan a una prueba reina que es la que encontramos hoy”.

¿Cómo este video grabado en la escena del crimen pasó inadvertido durante casi tres años?

“Este video llega a nosotros por una fuente fiable. Y lo sorprendente es que no se haya valorado por parte de la Fiscalía ya que nosotros entendemos que este video está dentro del teléfono de Mauricio. Este teléfono aparece entre los registros de la Fiscalía como un análisis y una prueba. Y aparecen unos audios, aparecen unos chats que conocen todos los colombianos, pero qué curioso que este video no fue valorado, como si esa prueba no fuera importante”, aseguró Morales.

La muerte del estilista Mauricio Leal, reconocido peluquero de actrices y celebridades de la farándula nacional, cuyo cuerpo fue encontrado al lado del de su madre, conmocionó al país. Fue uno de los casos más emblemáticos durante la administración de Francisco Barbosa.

“Podemos mostrarle al país cómo en un proceso sin un solo testigo pudimos reconstruir absolutamente todos los elementos de esta investigación”, dijo Barbosa durante una rueda de prensa el 20 de enero de 2022.

La investigación judicial estuvo a cargo del fiscal Mario Burgos, uno de los funcionarios de mayor confianza de Barbosa.

“Oh sorpresa, Jhonier, que con el mismo cuchillo que atacaste a tu señora madre atacaste a tu hermano: Mauricio Leal Hernández”, afirmó Burgos durante una audiencia en enero 18 de 2022.

Durante el juicio, Burgos exhibió esta supuesta carta suicida que apareció en la mesa de noche de Mauricio Leal y un escrito guardado en el block de notas de su celular. El fiscal argumentó que estos elementos fueron parte de una coartada de Jhonier Leal para ocultar el doble homicidio y hacerlo ver como si Mauricio Leal hubiera asesinado a su mamá y luego se hubiera suicidado. Incluso, Burgos señaló que la carta fue hecha por el propio Jhonier y firmada bajo amenaza por Mauricio ya mal herido.

Con la aparición del video surge el interrogante de si éste fue grabado por Mauricio bajo presión como parte de la coartada de Jhonier o si fue espontáneo.

En un primer momento del proceso, Jhonier Leal aceptó su responsabilidad en los crímenes.

“De manera libre y voluntaria, aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía y aprovecho la oportunidad para hacer una manifestación de arrepentimiento”, aseguró Jhonier Leal en audiencia el 18 de enero de 2022.

Sin embargo, poco después, Jhonier Leal se retractó y afirmó que aceptó ser el responsable de los asesinatos por presiones y amenazas.

“Tomé la firme decisión de renunciar a este preacuerdo porque como lo he dicho en varias ocasiones: soy inocente. Las amenazas van y vienen sin parar al punto de decirme que tengo que autoincriminarme, que tengo que declararme culpable o mi vida está en juego”, señaló Jhonier Leal en una audiencia en abril de 2022.

El proceso judicial duró casi tres años y terminó el pasado mes de junio, cuando una jueza condenó a Jhonier Leal a 55 años de cárcel como el autor material del crimen de su hermano y su madre.

Si el video fue grabado por el propio Mauricio Leal con su teléfono y éste teléfono fue incautado y su contenido analizado por la Fiscalía ¿por qué éste nunca apareció ni en la investigación del caso ni durante el juicio contra Jhonier Leal? Noticias Caracol le hizo esta pregunta a Ana Julieth Velásquez, abogada de Jhonier Leal.

“Tengo que ser honesta por lealtad a mi defendido y es que hace unos días fue de conocimiento de esta profesional del derecho el video que hoy está rondando en los medios de comunicación. La información me la exhibe la apoderada del hermano del señor Jhoiner Leal. Lo que ella manifiesta es que le fue aportada por la Fiscalía General de la Nación, que le entregaron el teléfono por su condición de apoderada del señor Carlos Andrés. Esta no es una prueba que esté aportando la defensa, es una prueba que siempre estuvo en manos de la Fiscalía General de modo que hoy hace más mella esa bandera que siempre ha usado esta defensora y es que hay falta de garantías, que esto no es normal, que acá no hubo nunca un juicio justo para Jhonier Leal”.

Como contraparte de la Fiscalía, la abogada tenía derecho a acceder a todos los elementos en poder del ente investigador, incluyendo, el teléfono de Mauricio Leal. Según ella, por falta de recursos económicos nunca accedió al contenido completo del teléfono en donde supuestamente está el video.

“Siempre se presumió la buena fe de la Fiscalía General, entre otras cosas, ese elemento material probatorio que hoy se hace público nunca fue un elemento que se trasladara a la defensa. Si bien es cierto que dentro del ejercicio defensivo, la suscrita hubiera podido contratar un perito, solicitar una audiencia de búsqueda selectiva, para que se revisara de manera íntegra ese teléfono también es cierto que dentro de ese proceso siempre se ha dicho que el señor Jhonier Leal no cuenta con los recursos económicos para pagar una prueba pericial de ese talante”, aseguró Velásquez.

Aunque este video no fue analizado por ningún experto criminalístico ni valorado por los jueces, su relevancia para el caso no se puede desconocer. Por esto, la defensa explica qué pasará ahora en este caso.“Estamos mirando el tema del recurso extraordinario de revisión. No obstante, tengo que decir que hay que ser cuidadosos en el camino jurídico que se va a adelantar. Por ahora puedo decir que por supuesto que vamos a solicitar el cambio del delegado fiscal, el cambio de la procuradora que hizo parte del caso y esperamos que el nuevo fiscal a cargo blinde el caso con las garantías. Ahora bien, hoy que se conoce esta prueba debo decir que se puso en conocimiento de las autoridades de un presunto ocultamiento de un elemento material probatorio en cabeza del delegado fiscal que adelantó esta investigación”, señaló la abogada.

Noticias Caracol buscó al fiscal Mario Burgos, que investigó el caso. Señaló que puso a disposición de las partes todas las piezas de la investigación y que no conoce la existencia del video. También afirmó que el analista del caso le aseguró no haber visto el video en el teléfono de Mauricio Leal y que solo analizó lo importante para la teoría del caso de la Fiscalía. Finalmente, Burgos señaló que no está autorizado para dar declaraciones a medios de comunicación.

Uno de los interrogantes que plantea la aparición de este video es si la Fiscalía conoció y estaba obligada a hacer público un elemento que habría podido ser utilizado por la defensa de Jhonier Leal. Daniel Cardona, abogado penalista y exfiscal anticorrupción, explica cómo funciona el procedimiento:

“Lo que uno espera es que los investigadores sean lo más leales en punto a determinar qué es lo que existe al interior del celular que sea útil para la investigación, con independencia de que sea favorable o sea desfavorable a la tesis de la Fiscalía. Al investigador se le está pidiendo que haga un análisis de la información que hay al interior de esa copia de esa evidencia que sea relevante para el caso, no si es relevante para la tesis de la Fiscalía o la tesis de la defensa”, aseguró.

Para la Fiscalía y la jueza que condenó a Jhonier Leal no hubo duda de que con los elementos expuestos durante el juicio él fue el responsable del asesinato de su hermano y de su madre. Será la justicia la que ahora tendrá que determinar si este video perdido tiene la fuerza para cambiar el desenlace del caso del estilista.

