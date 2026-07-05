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Gol Caracol  / A qué hora juega HOY Brasil vs. Noruega, por los octavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega HOY Brasil vs. Noruega, por los octavos de final del Mundial 2026

Este domingo, Brasil y Noruega lucharán mano a mano por un cupo a los cuartos de final de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de jul, 2026
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Brasil vs. Noruega - Mundial 2026.
Brasil vs. Noruega - Mundial 2026.
AFP.

Brasil se atreve a soñar con una sexta corona en el Mundial 2026 que ampliaría su récord histórico después de superar a Japón en la fase de octavos, con un gol de Gabriel Martinelli en el tiempo añadido que selló una dramática victoria por 2-1.

La 'canarinha' sigue siendo la selección más laureada de la historia del torneo, pero sus últimas participaciones en la Copa del Mundo no han estado a la altura de las expectativas. Desde que levantara el trofeo en 2002, solo ha alcanzado las semifinales en una ocasión: un cuarto puesto como local en 2014. Vinicius Júnior ha sido clave en la andadura de Brasil en 2026, cumpliendo con creces su reputación como el gran referente de Carlo Ancelotti al marcar cuatro goles en los partidos contra Marruecos, Haití y Escocia, mientras los sudamericanos lideraban el Grupo C con siete puntos.

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Una Noruega dirigida por el actual seleccionador Ståle Solbakken ya derrotó en su día a los campeones defensores Brasil por 2-1 en la fase de grupos del Mundial de 1998. Los Vikingos han tenido que esperar 28 años para volver al gran escenario del fútbol, y Erling Haaland está liderando su esperada resurrección. Tras terminar como máximo goleador en la fase de clasificación de la UEFA, el indomable ‘9’ ha seguido rindiendo en la fase final, con cuatro goles en las victorias de grupo ante Irak y Senegal, antes de marcar el tanto de la victoria contra Costa de Marfil en la fase de dieciseisavos. La única mancha en su trayectoria llegó en la derrota por 4-1 ante Francia, cuando un equipo muy rotado cedió el primer puesto del Grupo I a los hombres de Didier Deschamps. Noruega ha alcanzado los octavos de final por tercera vez en su historia, pero nunca ha llegado más lejos.

La pelota rodará este domingo 5 de julio, a las 3:00 p.m. (hora Colombia), en el estadio de Nueva Jersey y tendrá transmisión de Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.

Historial entre Brasil y Noruega en la Copa Mundial

Noruega remontó un gol en contra para dar la sorpresa ante Brasil en su último partido del Grupo A en Francia 1998. Tras el gol del delantero campeón del mundo de 1994, Bebeto, que adelantó a los vigentes campeones en el minuto 78, Tore André Flo empató el partido y Kjetil Rekdal convirtió un penalti en los minutos finales para completar una famosa remontada que clasificó a Noruega para los octavos de final.

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