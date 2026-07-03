Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial 2026; partidos y dónde ver en TV

El Mundial 2026 avanza a 'toda máquina'. Hace pocos días se había bajado el telón de la fase de grupos y ya este viernes 3 de julio culminaron los dieciseisavos de final. De hecho, no habrá día sin fútbol y desde el sábado 4 de julio arranca la acción de los octavos de final, donde 16 selecciones siguen con vida.

Canadá contra Marruecos es el encuentro que dará inicio a esta nueva fase definitiva, a las 12:00 de la tarde (hora de Colombia), seguido de Paraguay frente a Francia, a las 4:00 p.m., en lo que serán dos duelos que prometen emociones. Razón por la que acá les presentamos dónde se transmitirán estos partidos.

Resultados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Sudáfrica 0-1 Canadá

Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay

Francia 3-0 Suecia



Bélgica 3-2 Senegal

Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina

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España 3-0 Austria

Portugal 2-1 Croacia

Brasil 2-1 Japón

Costa de Marfil 1-2 Noruega

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México 2-0 Ecuador

Inglaterra 2-1 República Democrática del Congo

Suiza 2-0 Argelia

Colombia 1-0 Ghana

Australia 1(2)-(4)1 Egipto

Argentina 3-2 Cabo Verde

Argentina vs. Cabo Verde - Mundial 2026.

Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial 2026

Canadá vs. Marruecos

Paraguay vs. Francia

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Estados Unidos vs. Bélgica

Portugal vs. España

Brasil vs. Noruega

México vs. Inglaterra

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Suiza vs. Colombia

Argentina vs. Egipto

Suiza derrotó a Argelia, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 AFP

¿Dónde ver los partidos de octavos de final del Mundial 2026?

Canadá vs. Marruecos

Día: sábado 4 de julio.

Hora: 12:00 p.m.

Estadio: Houston.

Transmisión: Directv Sports.

Paraguay vs. Francia

Día: sábado 4 de julio.

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Filadelfia.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Brasil vs. Noruega

Día: domingo 5 de julio.

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Nueva York Nueva Jersey.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

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México vs. Inglaterra

Día: domingo 5 de julio.

Hora: 12:00 p.m.

Estadio: Ciudad de México.

Transmisión: Directv Sports.

Portugal vs. España

Día: lunes 6 de julio.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Dallas.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

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Estados Unidos vs. Bélgica

Día: lunes 6 de julio.

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Seattle.

Transmisión: Directv Sports.

Argentina vs. Egipto

Día: martes 7 de julio.

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Atlanta.

Transmisión: Directv Sports.

Suiza vs. Colombia

Día: martes 7 de julio.

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: BC Place Vancouver.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).