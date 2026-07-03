Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial 2026; partidos y dónde ver en TV

El Mundial 2026 avanza a 'toda máquina'. Hace pocos días se había bajado el telón de la fase de grupos y ya este viernes 3 de julio culminaron los dieciseisavos de final. De hecho, no habrá día sin fútbol y desde el sábado 4 de julio arranca la acción de los octavos de final, donde 16 selecciones siguen con vida.
Canadá contra Marruecos es el encuentro que dará inicio a esta nueva fase definitiva, a las 12:00 de la tarde (hora de Colombia), seguido de Paraguay frente a Francia, a las 4:00 p.m., en lo que serán dos duelos que prometen emociones. Razón por la que acá les presentamos dónde se transmitirán estos partidos.
Resultados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026
Sudáfrica 0-1 Canadá
Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos
Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay
Francia 3-0 Suecia
Bélgica 3-2 Senegal
Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina
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España 3-0 Austria
Portugal 2-1 Croacia
Brasil 2-1 Japón
Costa de Marfil 1-2 Noruega
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México 2-0 Ecuador
Inglaterra 2-1 República Democrática del Congo
Suiza 2-0 Argelia
Colombia 1-0 Ghana
Australia 1(2)-(4)1 Egipto
Argentina 3-2 Cabo Verde
Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial 2026
Canadá vs. Marruecos
Paraguay vs. Francia
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Estados Unidos vs. Bélgica
Portugal vs. España
Brasil vs. Noruega
México vs. Inglaterra
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Suiza vs. Colombia
Argentina vs. Egipto
¿Dónde ver los partidos de octavos de final del Mundial 2026?
Canadá vs. Marruecos
Día: sábado 4 de julio.
Hora: 12:00 p.m.
Estadio: Houston.
Transmisión: Directv Sports.
Paraguay vs. Francia
Día: sábado 4 de julio.
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Filadelfia.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).
Brasil vs. Noruega
Día: domingo 5 de julio.
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Nueva York Nueva Jersey.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).
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México vs. Inglaterra
Día: domingo 5 de julio.
Hora: 12:00 p.m.
Estadio: Ciudad de México.
Transmisión: Directv Sports.
Portugal vs. España
Día: lunes 6 de julio.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Dallas.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).
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Estados Unidos vs. Bélgica
Día: lunes 6 de julio.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Seattle.
Transmisión: Directv Sports.
Argentina vs. Egipto
Día: martes 7 de julio.
Hora: 11:00 a.m.
Estadio: Atlanta.
Transmisión: Directv Sports.
Suiza vs. Colombia
Día: martes 7 de julio.
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: BC Place Vancouver.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).