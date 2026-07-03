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Gol Caracol  / Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial 2026; partidos y dónde ver en TV

Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial 2026; partidos y dónde ver en TV

Terminaron los dieciseisavos, quedaron definidos los 16 clasificados y, ahora, es momento de la siguiente fase del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jul, 2026
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La Selección Colombia celebra su clasificación a octavos de final del Mundial 2026
La Selección Colombia celebra su clasificación a octavos de final del Mundial 2026
AFP

El Mundial 2026 avanza a 'toda máquina'. Hace pocos días se había bajado el telón de la fase de grupos y ya este viernes 3 de julio culminaron los dieciseisavos de final. De hecho, no habrá día sin fútbol y desde el sábado 4 de julio arranca la acción de los octavos de final, donde 16 selecciones siguen con vida.

Canadá contra Marruecos es el encuentro que dará inicio a esta nueva fase definitiva, a las 12:00 de la tarde (hora de Colombia), seguido de Paraguay frente a Francia, a las 4:00 p.m., en lo que serán dos duelos que prometen emociones. Razón por la que acá les presentamos dónde se transmitirán estos partidos.

Gol de Sidny Lopes Cabral
Gol Caracol

Vea el gol de Sidny Lopes para empatar el partido de Argentina vs. Cabo Verde, en el Mundial 2026

Resultados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Sudáfrica 0-1 Canadá
Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay
Francia 3-0 Suecia

Bélgica 3-2 Senegal
Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina

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España 3-0 Austria
Portugal 2-1 Croacia

Brasil 2-1 Japón
Costa de Marfil 1-2 Noruega

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México 2-0 Ecuador
Inglaterra 2-1 República Democrática del Congo

Suiza 2-0 Argelia
Colombia 1-0 Ghana

Australia 1(2)-(4)1 Egipto
Argentina 3-2 Cabo Verde

Argentina vs. Cabo Verde - Mundial 2026.
Argentina vs. Cabo Verde - Mundial 2026.

Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial 2026

Canadá vs. Marruecos
Paraguay vs. Francia

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Estados Unidos vs. Bélgica
Portugal vs. España

Brasil vs. Noruega
México vs. Inglaterra

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Suiza vs. Colombia
Argentina vs. Egipto

Suiza derrotó a Argelia, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026
Suiza derrotó a Argelia, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026
AFP

¿Dónde ver los partidos de octavos de final del Mundial 2026?

Canadá vs. Marruecos
Día: sábado 4 de julio.
Hora: 12:00 p.m.
Estadio: Houston.
Transmisión: Directv Sports.

Paraguay vs. Francia
Día: sábado 4 de julio.
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Filadelfia.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Brasil vs. Noruega
Día: domingo 5 de julio.
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Nueva York Nueva Jersey.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

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México vs. Inglaterra
Día: domingo 5 de julio.
Hora: 12:00 p.m.
Estadio: Ciudad de México.
Transmisión: Directv Sports.

Portugal vs. España
Día: lunes 6 de julio.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Dallas.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

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Estados Unidos vs. Bélgica
Día: lunes 6 de julio.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Seattle.
Transmisión: Directv Sports.

Argentina vs. Egipto
Día: martes 7 de julio.
Hora: 11:00 a.m.
Estadio: Atlanta.
Transmisión: Directv Sports.

Suiza vs. Colombia
Día: martes 7 de julio.
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: BC Place Vancouver.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

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