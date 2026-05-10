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Gol Caracol  / Ciclismo  / Candidato a ganar el Giro de Italia 2026 se retiró; "tiene síntomas de conmoción cerebral"

Candidato a ganar el Giro de Italia 2026 se retiró; "tiene síntomas de conmoción cerebral"

Uno de los favoritos para ganar el Trofeo Senza Fine en el Giro de Italia abandonó como consecuencia de las graves heridas que sufrió por una aparatosa caída.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 10 de may, 2026
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Ciclistas en el Giro de Italia 2026.
Ciclistas en el Giro de Italia 2026.
Getty Images.

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