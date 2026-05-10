Candidato a ganar el Giro de Italia 2026 se retiró; "tiene síntomas de conmoción cerebral"

El británico Adam Yates, líder del equipo UAE, abandonó el Giro de Italia este domingo antes de la salida de la tercera etapa tras la violenta caída que sufrió el sábado, anunció su formación.

Candidato al podio, Yates se fue al suelo en una gran montonera que obligó a dos de sus compañeros, Jay Vine y Marc Soler, a abandonar ya el sábado.

Vine sufre una conmoción cerebral y una fractura del codo, y Soler una fractura de la pelvis, indicó el domingo Adrian Rotunno, director médico del UAE, precisando que por el momento no se requiere operación para ninguno de los dos.

Este domingo, Yates, de 33 años, que había terminado la etapa con la cara cubierta de barro y sangre, tiró también la toalla.



"Adam Yates sufre abrasiones graves y un corte en la oreja izquierda" y presenta diferentes síntomas por una conmoción cerebral, explicó el médico de su equipo.

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La mala suerte en el Giro continúa para el tercer clasificado del Tour de Francia 2023, que ya se había caído en sus dos anteriores participaciones, en 2017 y 2025, aunque en ambas ocasiones pudo terminar la carrera, en 9ª y 12ª posición.

El hermano gemelo de Simon, ganador del Giro el año pasado y retirado esta temporada, va a centrarse ahora en su papel de lugarteniente de Tadej Pogacar en la montaña durante el Tour de Francia en julio.

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El italiano Andrea Vendrame (Jayco-AlUla), que había terminado la 2ª etapa el sábado pero sufre fracturas en la parte baja de la espalda, tampoco tomó la salida este domingo.

Otros dos corredores, el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain) y el noruego Adne Holter (Uno-X), también abandonaron el sábado.