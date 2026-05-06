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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Por qué el Giro de Italia 2026 empieza en Bulgaria y qué otros países han acogido la carrera?

¿Por qué el Giro de Italia 2026 empieza en Bulgaria y qué otros países han acogido la carrera?

Este viernes inicia el Giro de Italia 2026 en Bulgaria, país que recibirá por primera vez en la historia esta competencia. Un directivo entregó detalles importantes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de may, 2026
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Sofía, capital de Bulgaria.
Sofía, capital de Bulgaria.
Giro de Italia 2026.

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