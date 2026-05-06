¿Por qué el Giro de Italia 2026 empieza en Bulgaria y qué otros países han acogido la carrera?

Por primera vez en la historia, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo llega a Bulgaria . Del 8 al 10 de mayo de 2026, el país acogerá la Gran Salida del Giro de Italia 2026 , donde el pelotón recorrerá tres etapas a través de algunas de las ciudades y paisajes más espectaculares. Desde las antiguas costas del Mar Negro hasta el horizonte medieval de Veliko Tarnovo, pasando por los puertos de montaña sobre Plovdiv y Sofía, Bulgaria está a punto de escribir un nuevo capítulo en la historia del ciclismo europeo.

Este miércoles tuvo lugar la Ceremonia Oficial de Inauguración con la presentación de los equipos en el Teatro de Verano de Burgas, con vistas a la hermosa costa del Mar Negro. La ceremonia contó con la presencia del Ministro de Deportes y Juventud, Dimitar Iliev, y la Ministra de Turismo, Irena Georgieva. El Alcalde de Burgas, Dimitar Nikolov, también estuvo presente como invitado de honor simbólico en el acto inaugural.

“Este es un momento histórico para Bulgaria. Por primera vez, la carrera ciclista más prestigiosa del mundo comenzará en nuestro país. Hemos trabajado arduamente para garantizar un evento a la altura de la tradición del Giro de Italia, no solo en las carreteras, sino en cada ciudad, cada plaza y cada puerto de montaña a lo largo del recorrido”, dijo Dimitar Petrov, presidente del Comité Organizador del Giro de Italia – Gran Partenza Bulgaria.

Cabe recordar, que, son varios los países que han acogido en el inico de la 'corsa rosa' a lo largo de su historia: Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos, Eslovenia, Suiza y Reino Unido, específicamente en Irlanda del Norte.



Netcompany INEOS. Getty Images.

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Las localidades de Bulgaria que acogerán las primeras tres etapas del Giro de Italia 2026

Nessebar y la costa del Mar Negro.

En la víspera de la carrera, el casco antiguo de Nessebar acogerá un espectacular espectáculo de fuegos artificiales sobre el mar. La mañana de la primera etapa se celebrará un Mini Giro para niños y jóvenes ciclistas, con el lema "¡Olas y bicicletas: bienvenido Giro!", junto con un evento ciclista amateur abierto al público.

Burgas

Además de acoger las presentaciones oficiales de los equipos, el día de la carrera el Jardín del Mar cobrará vida con música en directo, actuaciones de danza y un evocador flashmob en la circunvalación de la ciudad, donde los clubes locales desplegarán paraguas rosas formando el símbolo del infinito al paso del pelotón.

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Veliko Tarnovo

La antigua capital medieval, dominada por la fortaleza de Tsarevets sobre el desfiladero del río Yantra, dará la bienvenida a la carrera con un desfile de bandas juveniles, una procesión de grupos folclóricos y un concierto al aire libre frente al monumento de Asenevtsi. El famoso espectáculo de luz y sonido iluminará la fortaleza, creando un telón de fondo único mientras se desarrolla la batalla por el maillot rosa.

Plovdiv

Una de las ciudades más antiguas de Europa será el escenario del inicio de la etapa final. El anfiteatro romano, el vibrante centro histórico y el barrio artístico se engalanarán con los colores del Giro. El Festival de Vino y Gastronomía tendrá lugar en el casco antiguo durante los tres días de la carrera, ofreciendo una muestra de la cultura búlgara.

Sofía

La capital búlgara acogerá una Villa Ciclista en la Plaza Alexander Nevsky durante las tres etapas del Giro de Italia, abierta a aficionados, familias y entusiastas. El programa incluye espectáculos infantiles, actuaciones de las majorettes Alma Ritmik, conciertos de Robi (8 de mayo), No More Many More (9 de mayo) y Cool Den (10 de mayo), sesiones de DJ y el paseo en bicicleta multitudinario "Sofia Rides Giro" por la ciudad. La exposición "Giro de Italia: Una breve historia de Italia sobre dos ruedas" estará abierta al público en la Galería Nacional Kvadrat 500 del 5 de mayo al 5 de junio.