Andorra

Andorra

  • egan-bernal
    Egan Bernal, ciclista colombiano de 25 años.
    Getty Images
    Ciclismo

    Sorpresivas declaraciones: Egan Bernal habló de la probabilidad de ir a la Vuelta a España

    La recuperación del pedalista colombiano ha sido positiva y hay ilusión de que vuelva a competir este año.

  • Una flatulencia causó una fuerte riña en un spa
    Una flatulencia causó una fuerte riña en un spa
    Imagen de referencia/ Pixabay
    MUNDO

    "Qué pena, no fui yo": flatulencia causó una riña entre 12 personas en un spa y dejó 3 arrestados

    Se trataba de los integrantes de dos familias que estaban de visita en el lugar, pero tal vez uno de ellos se relajó demasiado y eso detonó la trifulca. Esto fue lo que ocurrió.

  • Cortesía: Vuelta a España
    Ciclismo

    Etapa 20: Andorra / Coll de la Gallina. Santuario de Canolich, 15 de septiembre. 97.3 kilómetros

    La etapa 20 de la Vuelta a España será corta y explosiva por los 4000 metros de desnivel acumulado.

  • enrique-ghisays.jpg
    COLOMBIA

    Panamá y Andorra: así blanqueó Enrique Ghisays los sobornos de Odebrecht

    El hombre clave en el escándalo aceptó cargos y será testigo de la Fiscalía. Ofreció empresa con sede en el istmo para mover más de 2 millones de dólares.

  • DefaultImageThumbnailVideo
    MUNDO

    Ordenan congelar cuentas de venezolanos implicados en caso Andorra

    La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo este miércoles que el Ministerio Público (MP) pidió la captura de venezolanos implicados presuntamente en el blanqueo de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA) y que además solicitó información a las autoridades andorranas, suizas y españolas sobre el caso.

