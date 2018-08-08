Noticias Caracol Andorra
Sorpresivas declaraciones: Egan Bernal habló de la probabilidad de ir a la Vuelta a España
La recuperación del pedalista colombiano ha sido positiva y hay ilusión de que vuelva a competir este año.
“Qué pena, no fui yo”: flatulencia causó una riña entre 12 personas en un spa y dejó 3 arrestados
Se trataba de los integrantes de dos familias que estaban de visita en el lugar, pero tal vez uno de ellos se relajó demasiado y eso detonó la trifulca. Esto fue lo que ocurrió.
Etapa 20: Andorra / Coll de la Gallina. Santuario de Canolich, 15 de septiembre. 97.3 kilómetros
La etapa 20 de la Vuelta a España será corta y explosiva por los 4000 metros de desnivel acumulado.
Panamá y Andorra: así blanqueó Enrique Ghisays los sobornos de Odebrecht
El hombre clave en el escándalo aceptó cargos y será testigo de la Fiscalía. Ofreció empresa con sede en el istmo para mover más de 2 millones de dólares.
Ordenan congelar cuentas de venezolanos implicados en caso Andorra
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo este miércoles que el Ministerio Público (MP) pidió la captura de venezolanos implicados presuntamente en el blanqueo de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA) y que además solicitó información a las autoridades andorranas, suizas y españolas sobre el caso.