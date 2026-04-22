Vuelta a Asturias 2026, EN VIVO: hora y dónde por TV la etapa 1 con Nairo Quintana

El pelotón tomará la salida mañana en Oviedo en la etapa inaugural de la Vuelta a Asturias 2026para recorrer 155 kilómetros hasta Benia de Onís. Esta ruta se presenta favorable a los escaladores, con seis puertos de montaña, el más exigente el Alto de El Fitu, con 6 kilómetros de rampas al 8 por ciento en la primera mitad de la carrera y un terreno quebrado hasta el primer paso por la meta en Benia de Onis, entrando en un circuito final con las subidas al Colau de Tresllende (6 km al 5 %) y la Collada de Zardón (2 km al 4 %).

El colombiano Nairo Quintana (Movistar Team), campeón de la carrera en 2017 y 2021, aparece como uno de los principales candidatos al título en la edición que se pondrá en marcha este jueves. La competencia contará con un trazado de 606 kilómetros caracterizado por la exigencia montañosa, con ascensos cortos y duros como El Fitu y La Colladiella en las dos primeras jornadas.

La participación del corredor nacido en Cómbita es uno de los grandes atractivos de la edición 68 de la carrera. A sus 36 años, Quintana mantiene su condición de especialista en terrenos de alta dificultad, donde históricamente ha marcado diferencias. La prueba, que recorre el norte de España, ha tenido en los últimos años ganadores de peso en el pelotón internacional, entre ellos el español Marc Soler (2025), el mexicano Isaac del Toro (2024) y el ecuatoriano Richard Carapaz, vencedor en 2018 y 2019.

Por su parte, el UAE Team Emirates se presentará con una apuesta por el talento joven, encabezada por el italiano Filippo Baroncini, campeón mundial sub-23, y el español Adrià Pericas, una de las promesas del ciclismo local, quien con apenas 19 años ya forma parte de una de las estructuras más competitivas del World Tour.



Perfil y altimetría de la etapa 1 de la Vuelta a Asturias 2026

Perfil y altimetría de la etapa 1 de la Vuelta a Asturias 2026. Procycling Stats.

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Hora y dónde ver la etapa 1 de la Vuelta a Asturias 2026

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Fecha: jueves 23 de abril.

Hora: 6:20 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: no tendrá transmisión en Colombia; siga todo al detalle en Gol Caracol y Caracol Sports.