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Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta a Asturias 2026, EN VIVO: hora y dónde por TV la etapa 1 con Nairo Quintana

Vuelta a Asturias 2026, EN VIVO: hora y dónde por TV la etapa 1 con Nairo Quintana

Este jueves 23 de abril, la Vuelta a Asturias 2026 tendrá en su primera jornada un recorrido de 155 kilómetros que comienza en Oviedo y termina en Benia de Onís.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en el UAE Tour 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en el UAE Tour 2026
Getty Images

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