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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Una vez más, Linda Caicedo y Real Madrid femenino perdieron con Barcelona; 0-3 en Liga F

Una vez más, Linda Caicedo y Real Madrid femenino perdieron con Barcelona; 0-3 en Liga F

Linda Caicedo estuvo 64 minutos en el partido de este domingo en el Alfredo Di Stéfano por Liga F. Por su parte, Barcelona quedó más cerca de un nuevo título.

Por: EFE
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Linda Caicedo en Real Madrid femenino vs. Barcelona en Liga F.
Linda Caicedo en Real Madrid femenino vs. Barcelona en Liga F.
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