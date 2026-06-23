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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras gol de Daniel Muñoz frente a RD Congo

Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras gol de Daniel Muñoz frente a RD Congo

El lateral Daniel Muñoz volvió a marcar por segundo partido consecutivo con la Selección Colombia frente a RD Congo en el compromiso por el Grupo K. ¡Conozca cómo va la tabla de goleadores!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Daniel Muñoz con la Selección Colombia
Daniel Muñoz con la Selección Colombia
aFP

VEA AQUÍ LA TABLA DE GOLEADORES DEL MUNDIAL 2026

Daniel Muñoz volvió aparecer en el marcador tras su gol con la Selección Colombia frente a RD Congo por la segunda fecha de la fase de grupos del Grupo K.

El jugador del Crystal Palace tuvo un partido excepcional con la 'tricolor', pues más allá de su tanto, corrió por la banda derecha y fue fundamental para las llegadas constantes de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

A Daniel Muñoz le anularon el primer gol frente a República del Congo.
Selección Colombia

A Daniel Muñoz le anularon el gol en Selección Colombia vs. República del Congo, en el Mundial 2026

Daniel Muñoz en duelo con la Selección Colombia, en el Mundial 2026.
Selección Colombia

La Selección Colombia y una jugada de 'fantasía', que por poco termina en gol; Daniel Muñoz lo falló

El tanto del antioqueño frente a RD Congo llegó sobe los 76 minutos de juego, luego de recibir dentro el área por sector derecho y con tiempo y espacio definir con dirección al arco, y aunque en el camino la pelota se desvío, el balón terminó en el fondo de la red y sumó su segundo tanto en el Mundial 2026.

Su primer gol en el certamen fue contra Uzbekistán al minuto 40 de la primera parte, tras un fabuloso pase de Luis Díaz, Muñoz cazó la pelota en el aire y con una maniobra dejó sin opciones al guardameta y marcó el primer tanto del partido, contribuyendo en la victoria final que terminó 3-1 a favor de los 'cafeteros'.

La Selección Colombia, protagonista en el Mundial 2026, tras sus partidos con Uzbekistán y RD Congo
La Selección Colombia, protagonista en el Mundial 2026, tras sus partidos con Uzbekistán y RD Congo
AFP

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Tabla de goleadores del Mundial 2026, tras gol de Daniel Muñoz frente a RD Congo

5 goles: Lionel Messi (Argentina)
4 goles: Erling Haaland (Noruega), Kylian Mbappé (Francia)
3 goles: David (Canadá), Undav (Alemania)
2 goles: Daniel Muñoz (Colombia), Cristiano Ronaldo (Portugal), Araújo (Uruguay), Ayari (Suecia), Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cunha (Brasil), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Kamada (Japón), Kane (Inglaterra), Larin (Canadá), Manzambi (Suiza), Oyarzabal (España), Saibari (Marruecos), Sarr (Senegal), Summerville (Países Bajos), Ueda (Japón), Vinícius Júnior (Brasil).

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Los dirigidos por Néstor Lorenzo ya clasificados a los 16vos de final del Mundial 2026, tendrán su tercera salida frente al cuadro de Portugal que ldiera Cristiano Ronaldo. Dicho compromiso será el proximo sábado 27 de junio en el estadio de Miami en Estados Unidos y tendrá transmisión de Gol Caracol, DITU y la pagina web de Gol Caracol desde las 5:00 de la tarde (hora de nuestro país), y la pelota rodará a las 6:00 p.m.

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