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Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo: "El triunfo significa mucho para nosotros por la forma en que se logró"

Cristiano Ronaldo: "El triunfo significa mucho para nosotros por la forma en que se logró"

Después de la agónica victoria de Portugal sobre Croacia, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo habló y no ocultó su emoción.

Por: AFP
Actualizado: 2 de jul, 2026
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Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección Portugal, celebra la clasificación en el Mundial 2026
Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección Portugal, celebra la clasificación en el Mundial 2026
AFP

Cristiano Ronaldo celebró con una camiseta de Portugal con el viejo dorsal 21 del fallecido Diogo Jota el triunfo 2-1 sobre Croacia que le dio al equipo entrenado por Roberto Martínez la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

El viernes 3 de julio se celebra el primer aniversario de la muerte de Jota en un accidente de tránsito en España.

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"Es increíble cómo son las cosas de la vida (...). Significa mucho para nosotros, no solo por haber ganado el partido, sino también por la forma en que lo hicimos", comentó Ronaldo a la prensa tras el compromiso en Toronto, Canadá.

Croacia tomó ventaja con gol de Ivan Perisic (53'), pero Portugal remontó con tantos de Cristiano Ronaldo de penalti (68') y Gonçalo Ramos (90+4').

Antes de la reacción, una diana de Ronaldo fue anulada por fuera de juego.

Cristiano Ronaldo celebra su gol con Portugal contra Croacia en el Mundial 2026
Cristiano Ronaldo celebra su gol con Portugal contra Croacia en el Mundial 2026
AFP

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"Dominamos el juego en la primera parte y en la segunda, tras su gol, entramos un poco en pánico; pero así es el fútbol", analizó el delantero de 41 años.

"Después de mi gol anulado por fuera de juego, la gente empezó a creer y tras el penalti la situación mejoró para nosotros. Creamos ocasiones y creo que, al final, merecimos ganar el partido", añadió.

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