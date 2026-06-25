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Gol Caracol  / El futbolista más longevo del mundo sigue haciendo historia: consiguió club a los 59 años

El futbolista más longevo del mundo sigue haciendo historia: consiguió club a los 59 años

Se trata del japonés Kazuyoshi Miura, quien a sus casi 60 años se resiste al retiro y firmó por una temporada más. ¡El tiempo no le pasa!

Por: EFE
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Kazuyoshi Miura, jugador japonés.
Kazuyoshi Miura, jugador japonés.
AFP.

El veteranísimo delantero japonés Kazuyoshi Miura, de 59 años y más conocido por sus aficionados como 'King Kazu', jugará en el equipo de la tercera división nipona Fukushima United FC en calidad de cedido, anunció el propio equipo este jueves.

"He decidido continuar mi desafío en el Fukushima United FC, seguiré entrenando con pasión y dando lo mejor de mí cada día para contribuir al ascenso del equipo" a la segunda división, afirmó en un comunicado Miura.

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El delantero, nacido el 26 de febrero de 1967, previsiblemente celebrará su 60º cumpleaños todavía en activo gracias a una renovación que se extenderá hasta el 30 de junio del año próximo, indicó el club.

El oriundo de la Prefectura de Shizuoka dejó Japón a los 15 años para ir a Brasil, donde hizo su debut profesional con el Santos en 1986 y, tras regresar a Japón en 1990, Miura ganó el premio MVP en la temporada inaugural de la J-League en 1993 mientras jugaba en el antiguo Verdy Kawasaki.

El atacante nipón fue el primer asiático en jugar la Serie A en la temporada 1994-1995 con el Génova además de tener periodos en el Dinamo Zagreb, Kyoto Sanga, Vissel Kobe y Sydney FC, trayectoria que le aseguró ser uno de los futbolistas más respetados en su país, donde destacó por sus regates y su carácter competitivo.

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También fue la gran estrella de la selección nipona en los años noventa aunque, ya con 31 años, fue excluido en el último momento de la lista de 22 jugadores que fueron seleccionados para el Mundial de Francia en 1998, el primero que disputó Japón en su historia.

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