En Arabia Saudita le 'echan un ojo' a Mohamed Salah, ante conflicto con el Liverpool

En Arabia Saudita le 'echan un ojo' a Mohamed Salah, ante conflicto con el Liverpool

Mohamed Salah explotó por su suplencia en Liverpool, desatando una tormenta en las toldas de los 'reds'. Ahora, desde tierras árabes intenta aprovechar esta tensión.

Por: AFP
Actualizado: 9 de dic, 2025
Mohamed Salah, delantero egipcio al servicio del Liverpool.
Mohamed Salah, delantero egipcio al servicio del Liverpool.
AFP

