Gol de Nathan Saliba y homenaje a Ismael Kone, quien sufrió grave lesión en el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya tuvo su primer gol de tiro libre. El encargado fue Nathan Saliba, que venció al guardameta de Catar con una excelente ejecución para el 4-0 parcial a favor de Canadá.

Después de que se inflaran las redes, los canadienses no dudaron en rendirle homenaje a Ismael Kone, quien sufrió una delicada lesión, tras un fuerte choque al minuto 54'.

Ismaël Koné sufrió una delicada lesión en Canadá vs Catar por el Mundial 2026 AFP

Vea el gol de Nathan Saliba en Canadá vs Catar por el Mundial 2026