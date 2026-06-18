Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Gol de Nathan Saliba y homenaje a Ismael Kone, quien sufrió grave lesión en el Mundial 2026

Gol de Nathan Saliba y homenaje a Ismael Kone, quien sufrió grave lesión en el Mundial 2026

El primer tanto de tiro libre del Mundial 2026 se presentó este jueves 18 de junio en el partido entre Canadá y Catar, por la fecha 2 de la fase de grupos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jun, 2026
Comparta en:
Homenaje de Nathan Saliba a Ismaël Koné en Canadá vs Catar por el Mundial 2026
Homenaje de Nathan Saliba a Ismaël Koné en Canadá vs Catar por el Mundial 2026
AFP

El Mundial 2026 ya tuvo su primer gol de tiro libre. El encargado fue Nathan Saliba, que venció al guardameta de Catar con una excelente ejecución para el 4-0 parcial a favor de Canadá.

Cyle Larin, de Canadá, celebra su gol contra Catar por el Mundial 2026
Gol Caracol

Vea el gol de Cyle Larin para Canadá vs Catar en el Mundial 2026; atento al rebote

Después de que se inflaran las redes, los canadienses no dudaron en rendirle homenaje a Ismael Kone, quien sufrió una delicada lesión, tras un fuerte choque al minuto 54'.

Ismaël Koné sufrió una delicada lesión en Canadá vs Catar por el Mundial 2026
Ismaël Koné sufrió una delicada lesión en Canadá vs Catar por el Mundial 2026
AFP

Vea el gol de Nathan Saliba en Canadá vs Catar por el Mundial 2026

Jonathan David, atacante canadiense, celebra su gol contra Catar en el Mundal 2026
Gol Caracol

Vea el doblete de Jonathan David con Canadá vs. Catar en el Mundial 2026; la figura

Canadá y Catar se enfrentan por la fecha 2 del grupo B del Mundial 2026
EN VIVO
Gol Caracol

🔴 Canadá vs. Catar, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Impactante lesión de Ismael Kone en Canadá vs Catar por el Mundial 2026
Gol Caracol

Terrible lesión de Ismael Kone en el Mundial 2026; salió en camilla y con oxígeno

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

Selección Canadá

Selección Catar

Publicidad

Publicidad

Publicidad