Vea el doblete de Jonathan David con Canadá vs. Catar en el Mundial 2026; la figura

Jonathan David no perdonó a Catar. Las dos que tuvo, las mandó a guardar y se convirtió en la estrella de Canadá, por la segunda fecha del grupo B del Mundial 2026.
El primer tanto llegó al minuto 29', mientras que el doblete lo firmó al 45+3', aprovechando un rebote, tras una buena atajada del guardameta, Mahmud Abunada.
Vea el doblete de Jonathan David con Canadá vs. Catar en el Mundial 2026
DEL TAPADÓN AL 3-0 DE CANADÁ— DSPORTS (@DSports) June 18, 2026
Abunada había logrado tapar un cabezazo de Cyle Larin, pero el rebote lo tomó Jonathan David y esto ya es goleada ante Catar.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gbQtEL8sgt
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