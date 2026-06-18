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Gol Caracol  / Vea el doblete de Jonathan David con Canadá vs. Catar en el Mundial 2026; la figura

Vea el doblete de Jonathan David con Canadá vs. Catar en el Mundial 2026; la figura

Jonathan David dio de qué hablar en el primer tiempo, luego de que fuera el mayor dolor de cabeza para la defensa del conjunto catarí, en la fecha 2 del torneo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jun, 2026
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Jonathan David, atacante canadiense, celebra su gol contra Catar en el Mundal 2026
Jonathan David, atacante canadiense, celebra su gol contra Catar en el Mundal 2026
AFP

Jonathan David no perdonó a Catar. Las dos que tuvo, las mandó a guardar y se convirtió en la estrella de Canadá, por la segunda fecha del grupo B del Mundial 2026.

Acción de juego entre Suiza y Bosnia y Herzegovina en juego del grupo B del Mundial 2026.
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Así fue el triunfo 4-1 de Suiza sobre Bosnia y Herzegovina, por el grupo B del Mundial 2026

El primer tanto llegó al minuto 29', mientras que el doblete lo firmó al 45+3', aprovechando un rebote, tras una buena atajada del guardameta, Mahmud Abunada.

Jonathan David celebra un gol con Canadá contra Catar por el Mundial 2026
Jonathan David celebra un gol con Canadá contra Catar por el Mundial 2026
AFP

Vea el doblete de Jonathan David con Canadá vs. Catar en el Mundial 2026

Canadá y Catar se enfrentan por la fecha 2 del grupo B del Mundial 2026
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🔴 Canadá vs. Catar, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Impactante lesión de Ismael Kone en Canadá vs Catar por el Mundial 2026
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Terrible lesión de Ismael Kone en el Mundial 2026; salió en camilla y con oxígeno

Jonathan David celebra un gol con Canadá contra Catar por el Mundial 2026
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Vea el golazo de Jonathan David con Canadá vs Catar en el Mundial 2026; anotó de volea

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