Vea el doblete de Jonathan David con Canadá vs. Catar en el Mundial 2026; la figura

Jonathan David no perdonó a Catar. Las dos que tuvo, las mandó a guardar y se convirtió en la estrella de Canadá, por la segunda fecha del grupo B del Mundial 2026.

El primer tanto llegó al minuto 29', mientras que el doblete lo firmó al 45+3', aprovechando un rebote, tras una buena atajada del guardameta, Mahmud Abunada.

Jonathan David celebra un gol con Canadá contra Catar por el Mundial 2026 AFP

Vea el doblete de Jonathan David con Canadá vs. Catar en el Mundial 2026

DEL TAPADÓN AL 3-0 DE CANADÁ



Abunada había logrado tapar un cabezazo de Cyle Larin, pero el rebote lo tomó Jonathan David y esto ya es goleada ante Catar.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gbQtEL8sgt — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026