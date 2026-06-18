Terrible lesión de Ismael Kone en el Mundial 2026; salió en camilla y con oxígeno

Ismael Kone protagonizó la escena más impactante en lo que va del Mundial 2026. Su rostro de lamento, con la boca abierta y sus compañeros y rivales con las manos en la cabeza, lo decían todo.

Al minuto 54, fue a disputar el balón, chocando con un rival, con tan mala suerte que sufrió una terrible lesión. De inmediato, lo rodearon, atendieron y salió en camilla, ambulancia y con oxígeno.

Ismaël Koné sufrió una delicada lesión en Canadá vs Catar por el Mundial 2026 AFP

Vea la lesión de Ismael Kone en Canadá vs. Catar por el Mundial 2026

DURA LESIÓN DE KONÉ



El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026