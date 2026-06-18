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Gol Caracol  / Terrible lesión de Ismael Kone en el Mundial 2026; salió en camilla y con oxígeno

Terrible lesión de Ismael Kone en el Mundial 2026; salió en camilla y con oxígeno

Cuando transcurría el minuto 54, se presentó un duro choque entre dos jugadores, donde Ismael Kone fue el más afectado y se perderá lo que queda del torneo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jun, 2026
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Impactante lesión de Ismael Kone en Canadá vs Catar por el Mundial 2026
Impactante lesión de Ismael Kone en Canadá vs Catar por el Mundial 2026
AFP

Ismael Kone protagonizó la escena más impactante en lo que va del Mundial 2026. Su rostro de lamento, con la boca abierta y sus compañeros y rivales con las manos en la cabeza, lo decían todo.

Acción de juego entre Suiza y Bosnia y Herzegovina en juego del grupo B del Mundial 2026.
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Gol Caracol

Así fue el triunfo 4-1 de Suiza sobre Bosnia y Herzegovina, por el grupo B del Mundial 2026

Al minuto 54, fue a disputar el balón, chocando con un rival, con tan mala suerte que sufrió una terrible lesión. De inmediato, lo rodearon, atendieron y salió en camilla, ambulancia y con oxígeno.

Ismaël Koné sufrió una delicada lesión en Canadá vs Catar por el Mundial 2026
Ismaël Koné sufrió una delicada lesión en Canadá vs Catar por el Mundial 2026
AFP

Vea la lesión de Ismael Kone en Canadá vs. Catar por el Mundial 2026

Canadá y Catar se enfrentan por la fecha 2 del grupo B del Mundial 2026
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🔴 Canadá vs. Catar, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Jonathan David celebra un gol con Canadá contra Catar por el Mundial 2026
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Vea el golazo de Jonathan David con Canadá vs Catar en el Mundial 2026; anotó de volea

Cyle Larin, de Canadá, celebra su gol contra Catar por el Mundial 2026
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Vea el gol de Cyle Larin para Canadá vs Catar en el Mundial 2026; atento al rebote

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