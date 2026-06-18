Terrible lesión de Ismael Kone en el Mundial 2026; salió en camilla y con oxígeno

Ismael Kone protagonizó la escena más impactante en lo que va del Mundial 2026. Su rostro de lamento, con la boca abierta y sus compañeros y rivales con las manos en la cabeza, lo decían todo.
Al minuto 54, fue a disputar el balón, chocando con un rival, con tan mala suerte que sufrió una terrible lesión. De inmediato, lo rodearon, atendieron y salió en camilla, ambulancia y con oxígeno.
Vea la lesión de Ismael Kone en Canadá vs. Catar por el Mundial 2026
DURA LESIÓN DE KONÉ— DSPORTS (@DSports) June 18, 2026
El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr
Publicidad
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.