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Gol Caracol  / Vea el golazo de Jonathan David con Canadá vs Catar en el Mundial 2026; anotó de volea

Vea el golazo de Jonathan David con Canadá vs Catar en el Mundial 2026; anotó de volea

La superioridad del equipo anfitrión se vio reflejada con la diferencia que logró sacar en el primer tiempo, en juego de la fecha 2 de fase de grupos del Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jun, 2026
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Jonathan David celebra un gol con Canadá contra Catar por el Mundial 2026
Jonathan David celebra un gol con Canadá contra Catar por el Mundial 2026
AFP

Canadá puso a celebrar a su gente en el Mundial 2026. Después de que Cyle Larin se reportara, abriendo el marcador al minuto 16', apareció la figura del primer tiempo: Jonathan David.

Acción de juego entre Suiza y Bosnia y Herzegovina en juego del grupo B del Mundial 2026.
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Así fue el triunfo 4-1 de Suiza sobre Bosnia y Herzegovina, por el grupo B del Mundial 2026

Cuando transcurría el 29', el delantero estuvo atento a un rebote para rematar de volea, sin dejar caer el balón, y ampliar la diferencia, venciendo al arquero, Mahmud Abunada.

Jonathan David, atacante canadiense, celebra su gol contra Catar en el Mundal 2026
Jonathan David, atacante canadiense, celebra su gol contra Catar en el Mundal 2026
AFP

Vea el golazo de Jonathan David con Canadá vs Catar en el Mundial 2026

Canadá y Catar se enfrentan por la fecha 2 del grupo B del Mundial 2026
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🔴 Canadá vs. Catar, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Cyle Larin, de Canadá, celebra su gol contra Catar por el Mundial 2026
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Vea el gol de Cyle Larin para Canadá vs Catar en el Mundial 2026; atento al rebote

Tim Payne, jugador de Nueva Zelanda, en un partido del Mundial 2026
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Tim Payne, de ser el jugador más famoso del Mundial 2026, a jugar en importante equipo sudamericano

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