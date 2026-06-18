Vea el golazo de Jonathan David con Canadá vs Catar en el Mundial 2026; anotó de volea

Canadá puso a celebrar a su gente en el Mundial 2026. Después de que Cyle Larin se reportara, abriendo el marcador al minuto 16', apareció la figura del primer tiempo: Jonathan David.

Cuando transcurría el 29', el delantero estuvo atento a un rebote para rematar de volea, sin dejar caer el balón, y ampliar la diferencia, venciendo al arquero, Mahmud Abunada.

Jonathan David, atacante canadiense, celebra su gol contra Catar en el Mundal 2026 AFP

Vea el golazo de Jonathan David con Canadá vs Catar en el Mundial 2026

¡PEGUELE COMO QUIERA, MAESTRO!



GO-LA-ZO de Jonathan David para poner el 2-0 para Canadá ante Catar.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2DVmZjcRio — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026