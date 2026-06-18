Vea el golazo de Jonathan David con Canadá vs Catar en el Mundial 2026; anotó de volea

Canadá puso a celebrar a su gente en el Mundial 2026. Después de que Cyle Larin se reportara, abriendo el marcador al minuto 16', apareció la figura del primer tiempo: Jonathan David.
Cuando transcurría el 29', el delantero estuvo atento a un rebote para rematar de volea, sin dejar caer el balón, y ampliar la diferencia, venciendo al arquero, Mahmud Abunada.
Vea el golazo de Jonathan David con Canadá vs Catar en el Mundial 2026
¡PEGUELE COMO QUIERA, MAESTRO!— DSPORTS (@DSports) June 18, 2026
GO-LA-ZO de Jonathan David para poner el 2-0 para Canadá ante Catar.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2DVmZjcRio
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🔴 Canadá vs. Catar, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido del Mundial 2026
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