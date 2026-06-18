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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 18 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 18 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY jueves 18 de junio, con acción en el grupo A y B del Mundial 2026. ¡Agéndese y no se pierda nada de los juegos de la Copa del Mundo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jun, 2026
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Selección de México en el Mundial 2026
Selección de México en el Mundial 2026
AFP

Este jueves, el calendario del Mundial 2026 indica que hay acción en los grupos A y B. Así las cosas, saldrán al ruedo selecciones como la de México y Canadá.

Además, en la pantalla de Gol Caracol, Ditu y en este portal podrá ver EN VIVO el duelo entre Suiza y Bosnia Herzegovina, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

James Rodríguez y Luis Díaz en la Selección Colombia
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James Rodríguez, como un padre con Luis Díaz: "me dijo que lo disfrutara, casi llorando"

Canadá y Catar se enfrentan por la segunda jornada del grupo B del Mundial 2026.
Gol Caracol

Canadá vs. Catar, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido del grupo B del Mundial 2026

México vs. Corea del Sur - Mundial 2026.
Gol Caracol

México vs. Corea del Sur, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del grupo A del Mundial 2026

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 18 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, jueves 18 de junio del 2026:

República Checa vs. Sudáfrica11:00 a.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - DGO, DSports, Paramount+, DAZN, DIRECTV 4K, Amazon Prime Video
Suiza vs. Bosnia2:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com - DGO y Dsports
Canadá vs. Catar5:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 -DGO,DSports, Paramount+, DAZN, DIRECTV 4K, Amazon Prime Video

México vs. Corea del Sur8:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - DGO, DSports, Paramount+, DAZN, DIRECTV 4K, Amazon Prime Video, Win
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