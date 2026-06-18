Partidos EN VIVO HOY 18 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este jueves, el calendario del Mundial 2026 indica que hay acción en los grupos A y B. Así las cosas, saldrán al ruedo selecciones como la de México y Canadá.

Además, en la pantalla de Gol Caracol, Ditu y en este portal podrá ver EN VIVO el duelo entre Suiza y Bosnia Herzegovina, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 18 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.



Partidos EN VIVO HOY, jueves 18 de junio del 2026:

República Checa vs. Sudáfrica 11:00 a.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - DGO, DSports, Paramount+, DAZN, DIRECTV 4K, Amazon Prime Video Suiza vs. Bosnia 2:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com - DGO y Dsports Canadá vs. Catar 5:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 -DGO,DSports, Paramount+, DAZN, DIRECTV 4K, Amazon Prime Video