Partidos EN VIVO HOY 31 de agosto del 2025: horarios y programación por TV

Actualizado: agosto 31, 2025 05:00 a. m.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Agosto termina con una gran programación futbolera. Continúa la novena jornada de la Liga BetPlay II-2025, hay buenos compromisos en las principales ligas de Europa, y también hay actividad en Argentina y en la MLS.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY domingo 31 agosto del 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|Sparta Rotterdam vs. Feyenoord
|7:30 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Brighton vs. Manchester City
|8:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Angers vs. Rennes
|8:00 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, ESPN 3, Disney+ Estándar
|Nottingham Forest vs. West Ham
|8:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Plaza Colonia vs. Montevideo City Torque
|8:30 a.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium, GolTV
|VfL Wolfsburg vs. Mainz 05
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN 5
|NAC Breda vs. AZ Alkmaar
|9:45 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Celta vs. Villarreal
|10:00 a.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports (610/1610)
|AS Mónaco vs. Strasbourg Alsace
|10:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Paris FC vs. Metz
|10:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Le Havre AC vs. Nice
|10:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Liverpool vs. Arsenal
|10:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Borussia Dortmund vs. 1. FC Union Berlin
|10:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Gençlerbirligi SK vs. Fenerbahçe
|11:00 a.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium, ESPN 6
|Danubio vs. Miramar Misiones
|11:00 a.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium
|Genoa vs. Juventus
|11:30 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 4
|Torino vs. Fiorentina
|11:30 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Alverca vs. Benfica
|12:00 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play, GolTV
|Real Betis vs. Athletic Club
|12:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 2
|Aldosivi vs. Boca Juniors
|12:30 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Espanyol vs. Osasuna
|12:30 p.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports (610/1610)
|FC Köln vs. Freiburg
|12:30 p.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Aston Villa vs. Crystal Palace
|1:00 p.m. - Premier League - Disney+ Premium
|CA Juventud vs. Club Atlético Cerro
|1:30 p.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium
|Trabzonspor vs. Samsunspor
|1:30 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium
|Alanyaspor vs. Besiktas
|1:30 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium, ESPN 6
|Lazio vs. Hellas Verona
|1:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Inter de Milán vs. Udinese
|1:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Olympique Lyonnais vs. Olympique Marseille
|1:45 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, ESPN 4
|Atlético Nacional vs. Envigado
|2:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Rayo Vallecano vs. FC Barcelona
|2:30 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Santa Clara vs. Estrela Amadora
|2:30 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play,GolTV
|Talleres Córdoba vs. Deportivo Riestra
|2:45 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional
|Patriotas vs. Bogotá
|3:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube TV cerrada
|Racing Club vs. Peñarol
|4:00 p.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium
|Jaguares FC vs. Quindío
|4:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube TV cerrada
|Alianza vs. América de Cali
|4:10 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV cerrada
|River Plate vs. San Martin SJ
|5:15 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|La Equidad vs. Deportivo Pasto
|6:20 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV cerrada
|Deportes Tolima vs. Fortaleza
|6:20 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV cerrada
|Boston River vs. Progreso
|6:30 p.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium, GolTV
|Racing Avellaneda vs. Unión Santa Fe
|7:15 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium
|Santa Fe vs. Once Caldas
|8:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Los Ángeles FC vs. San Diego FC
|9:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV