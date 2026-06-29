Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Robert Lewandowski tiene nuevo equipo; ya fue presentado por todo lo alto

Robert Lewandowski tiene nuevo equipo; ya fue presentado por todo lo alto

Al polaco ya lo anunciaron en su nuevo equipo tras haber salido del FC Barcelona, y se convierte en uno de los fichajes más importantes más rimbombantes de este equipo en los últimos años.

Por: EFE
Actualizado: 29 de jun, 2026
Comparta en:
Robert Lewandowski
Robert Lewandowski
AFP

El Chicago Fire anunció este lunes la llegada del estelar delantero polaco Robert Lewandowski, uno de los mayores fichajes de los últimos años de la liga norteamericana (MLS).

El ariete, de 37 años, aterriza libre después de cuatro temporadas con el Barcelona y se comprometió con el Chicago Fire hasta el final de la campaña 2027-2028.

Nico Paz, mediocampista de la Selección Argentina, seguirá en el Como y no regresará al Real Madrid
Gol Caracol

Real Madrid tomó una decisión sobre el futuro de Nico Paz; anuncio en pleno Mundial 2026

Carlo Ancelotti y Neymar jr
Gol Caracol

Carlo Ancelotti sorprendió al explicar por qué Neymar no entró en Brasil frente a Japón

Lewandowski y el francés Antoine Griezmann, nuevo líder del Orlando City, son los mayores nombres que se sumarán a la MLS cuando termine el receso por el Mundial de Norteamérica 2026.

Ambos, junto a otras figuras como el surcoreano Song Heung-Min (Los Angeles FC), tratarán de desbancar del trono de la liga a Lionel Messi y su Inter Miami, los vigentes campeones.

Publicidad

Lewandowski, que en agosto cumplirá 38 años, es la mayor apuesta realizada por el Chicago Fire para regresar a sus lejanos tiempos de gloria.

Publicidad

Esta franquicia conquistó su único título en 1998, en su temporada de debut en la MLS, y luego perdió las finales de 2000 y 2003.

Las negociaciones entre ambas partes se desarrollaban desde hace semanas, después de que Lewandowski confirmara en mayo su salida del Barcelona.

El exdelantero del Bayern Munich conquistó con el club azulgrana tres títulos de liga, incluido el de la pasada temporada, además de una Copa del Rey (2025) y tres Supercopas de España (2023, 2025 y 2026).

Su registro goleador fue de 119 goles en 191 partidos en un equipo que encontró en graves problemas deportivos y financieros y al que contribuyó a devolver a la cima del fútbol español.

Jugada en Brasil y Japón
Gol Caracol

Lo tapó con la cara y en la línea; vea la inédita juagada en Brasil vs Japón, en el Mundial 2026

Bruno Guimarães con Brasil
Gol Caracol

Bruno Guimarães y el cabezazo que ahogó el grito de gol para Brasil vs. Japón, por el Mundial 2026

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Robert Lewandowski

MLS

Barcelona FC

Publicidad

Publicidad

Publicidad