Se acerca el final de la tensión entre Real Madrid y Vinícius Jr por su contrato; decisión final

Con la finalización del Mundial de 2026 y el inicio de las nuevas temporadas en las principales ligas del mundo, una de las historias que sigue acaparando la atención del mercado es el futuro de Vinícius Jr y su continuidad en el Real Madrid.

El astro brasileño, una de las grandes figuras de la Copa del Mundo gracias a sus destacadas actuaciones, continúa siendo protagonista fuera de los terrenos de juego debido a las constantes especulaciones sobre su futuro. Mientras las negociaciones avanzaban, la incertidumbre sobre su permanencia o una eventual salida del conjunto merengue marcó buena parte de la agenda del mercado de fichajes.

Tras varias reuniones entre el futbolista y la directiva del 'club blanco', ambas partes habrían alcanzado un acuerdo para extender su vínculo. Todo indica que el número '7' del Real Madrid renovará su contrato hasta 2031. Como parte del nuevo acuerdo, el delantero recibiría una mejora salarial y aplazaría el cobro del bono de fidelidad que debía percibir en 2027, cuando expiraba su anterior contrato. Uno de los aspectos más llamativos de la negociación es que sería el propio Vinícius quien anunciaría oficialmente su continuidad en el club, poniendo fin a los rumores que lo vinculaban con un posible fichaje por el Arsenal.

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Aunque el brasileño terminó dando el visto bueno a la renovación, otro de los protagonistas de esta historia habría sido el nuevo entrenador José Mourinho. Según diversas versiones, el técnico intervino para aliviar las tensiones entre el jugador y la directiva, que llegó a plantearse la salida del atacante debido a sus elevadas exigencias económicas.



Vinícius Jr; jugador de la Selección de Brasil y del Real Madrid Fotografía de: AFP

De hecho, hace apenas unas semanas las conversaciones entre el Real Madrid y el entorno del futbolista estuvieron cerca de romperse. El club habría tasado al jugador en 170 millones de euros para permitir su salida, a solo un año del vencimiento de su contrato. En ese contexto, el entorno de Vinícius consiguió una oferta formal del Arsenal que, si bien no alcanzaba la cifra exigida por el Madrid, sí representaba una propuesta lo suficientemente importante como para reactivar las negociaciones.

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Con el paso de los días, ambas partes optaron por darse un margen para analizar la situación y rebajar la tensión. Durante ese tiempo, Mourinho habría desempeñado un papel clave como mediador, convencido de que Vinícius es un futbolista diferencial y una pieza indispensable para su proyecto deportivo.

Vin Jr y Kylian Mbappé; jugadores del Real Madrid Fotografías de: AFP

En medio de la negociación también salió a relucir el nombre de Kylian Mbappé, quien percibe un salario superior al del brasileño. Esta diferencia alimentó las versiones sobre las pretensiones económicas de Vinícius. Sin embargo, el extremo nunca exigió igualar el sueldo del delantero francés, sino recibir una remuneración acorde con su importancia dentro del equipo.

Finalmente, las posiciones se acercaron gracias a una mejora significativa en las condiciones económicas del nuevo contrato, lo que permitió garantizar la continuidad del internacional brasileño a largo plazo en el Real Madrid. Su cláusula de rescisión permanecerá intacta, aunque ello no descarta que en el futuro pueda volver a ser protagonista del mercado de fichajes.