Jhon Arias y su alegría, tras su primer gol oficial con la Selección Colombia; "es un sueño de niño"

Jhon Arias fue uno de los jugadores protagonistas tras la victoria de la Selección Colombia por la mínima diferencia frente a Ghana, triunfo que significó la clasificación a octavos de final del Mundial 2026.

El jugador del Palmeiras, además anotó el único gol del partido y al terminar el juego, se llevó la grata sorpresa de saber que este fue su primer gol en torneos oficiales con el seleccionado colombiano.

"Creo que realmente no lo sabía hasta hace dos días, que alguien me hizo el comentario. Y bueno, como tú lo mencionas, feliz, y qué mejor manera de llegar el primer gol oficial con la camiseta de la selección en torneos oficiales. Entonces, yo creo que fue una noche feliz para mí, ver a mi familia viéndolo ahí en la tribuna, después de todo lo que hemos pasado, después de todo el apoyo y lo que ellos saben que ha costado estar aquí, ese sueño no solo mío, de todos los que están ahí detrás mío", dijo de entrada.

"Creo que el mayor honor de cualquier deportista es representar su país, representar su gente, representar su cultura. Y bueno, qué mejor que hacerlo en el mayor palco del mundo, claramente que cuando se es niño se tiene esos sueños, esos anhelos, cuando se ve por la televisión, cuando se es un espectador más, se sueña con estar del otro lado de la pantalla, se sueña con tener noches como hoy. Entonces claramente que yo estoy feliz viviendo el sueño, y ahorita es una realidad. Y claramente que ambicioso, con hambre de más, con hambre de más noches como hoy, y bueno, de seguir haciendo historia", agregó el chocoano.



Jhon Arias en Selección Colombia AFP

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Además, el extremo se refirió al próximo rival en octavos; sabemos que Suiza va a ser un rival complicado, que tiene los méritos para estar en octavos de final. Y estamos hablando de un partido que nos va a exigir estar a nuestro máximo nivel. Aunque yo creo que hemos demostrado que estamos listos, estamos preparados para competir, que tenemos una gran selección, tenemos grandes jugadores. Y yo creo que la base de nuestro éxito hasta ahorita es que somos una selección también muy humilde, que hace su trabajo paso a paso, que yo creo que eso es muy importante, y más ahorita en esta instancia que se viene", concluyó.

¿Cuándo será el partido Colombia - Suiza?

Este compromiso que tendrá lugar en Vancouver, Canadá, será el martes 7 de julio a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia), con transmisión de Gol Caracol, DITU y Gol Caracol.com.