La FCF ya piensa en la renovación de Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia

En el inicio de 'Noticias Caracol' de este martes, en la previa del partido de Colombia vs. RD Congo, en la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026; nuestro director general Javier Hernández Bonnet informó sobre la posibilidad de renovación de contrato del técnico Néstor Lorenzo con la FCF. Y posteriormente, le dio paso a una entrevista con el máximo dirigente de nuestro balompié.

"Lo de (Néstor) Lorenzo es claro. Es el técnico de nuestra Selección Colombia, esperemos que con él las cosas sigan bien. El Mundial es punto de referencia, el objetivo siempre son las Eliminatorias y después el Mundial. Lo hemos cumplido y ya en las próximas semanas cuál va a ser el futuro de todos", le dijo Ramón Jesurún a Fabio Poveda, periodista de Blu Radio, en entrevista realizada hace minutos desde la ciudad de Guadalajara.

El entrenador argentino llegó al seleccionado colombiano procedente del Melgar, club del fútbol peruano, y tuvo como carta de presentación el hecho de haber sido el asistente de José Néstor Pékerman en el proceso en el que se clasificó al Mundial Brasil 2014, en la mejor participación de la historia al llegar hasta cuartos de final, y también a Rusia 2018. Posteriormente comenzó su trabajo y logró el tiquete al Mundial 2026, en el que ya se logró una victoria 3-1 sobre Uzbekistán.

Más allá de la manifestación de Jesurún Franco, el profesor Lorenzo no se ha pronunciado al respecto y se nota concentrado en sus objetivos, en los que ha exteriorizado que quiere llegar a la final de la Copa del Mundo.