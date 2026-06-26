"La Selección Colombia tiene un equipo completo, con calidad, con jugadores como Luis Díaz y James"

Este sábado, a las 6:30 de la tarde en la ciudad de Miami, se enfrentarán la selecciones de Colombia y Portugal, en uno de los partidos más esperados del Mundial 2026 y en el que se definirá el primer puesto del grupo K del certamen que organiza la FIFA. En horas previas ya se siente gran ambiente, especialmente entre la hinchada colombiana que ha apoyado al equipo masivamente y contra los de Cristiano Ronaldo no será la excepción.

Hace pocos minutos, el entrenador Roberto Martínez, concedió la habitual rueda de prensa, y allí mostró un conocimiento del seleccionado de nuestro país, elogió al profesor Néstor Lorenzo y también a varias de las figuras nacionales, encabezadas por Luis Díaz y James Rodríguez.

"Como he dicho antes, cuando puedes hablar de una selección con la certeza de lo que es la Selección (Colombia) demuestra el gran trabajo que ha hecho el profesor para dar una continuidad a la idea de la selección colombiana, que es un equipo muy completo y cuando digo muy completo es porque es un equipo que tiene calidad entre líneas, jugadores como James, Quintero, Puerta, Jhon Arias; jugadores que tienen una gran apreciación del espacio y del tiempo, pero luego es un equipo que no necesita el balón para hacerte daño, tiene muy buena transición, que llega muy rápido, que tiene calidad de desborde", indicó inicialmente el seleccionador de los europeos.

Pero Martínez no se quedó ahí, sino que siguió con sus conceptos. "Tienen también buenos e importantes jugadores como Luis Suárez y Luis Díaz que son rápidos, tienen gran capacidad de llegar al último tercio. E igualmente, con sus dos de los laterales incisivos, de los importantes del torneo que son Mojica y Muñoz".



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Así llega Portugal al partido frente a Colombia, en el Mundial 2026

"El grupo está en un equilibrio muy bueno, un equilibrio cuando estamos en el campo de entreno y de juego, y podemos ganar confianza y mucha fuerza, y eso es es esencial. Esfuerzo, actitud y personalidad que ya tuvimos en los dos juegos anteriores, frente a Colombia daremos eso mismo, buscamos seguir creciendo", indicó el DT Martínez sobre la forma en la que los lusos saldrán al cara a cara con los 'cafeteros'.

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