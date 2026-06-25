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La Selección Colombia ya se instaló en La Florida; operativo andando para enfrentar a Portugal

En horas de la noche arribaron los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección Colombia a la sede del partido del próximo sábado, en la tercera fecha del grupo K del Mundial 2026.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de jun, 2026
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La Selección Colombia ya llegó a Miami para la fecha 3 del Mundial 2026
La Selección Colombia ya llegó a Miami para la fecha 3 del Mundial 2026
Captura de pantalla del video

Después de varios días instalados en la ciudad de Guadalajara, en donde se venció 1-0 a RD Congo, tanto los futbolistas de la Selección Colombia, como los integrantes del cuerpo técnico que lidera Néstor Lorenzo se desplazaron y llegaron a la ciudad de Miami, en donde el próximo sábado se enfrentarán con Portugal, en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

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Sobre las 10 de la noche, hora de nuestro país, apareció el bus en el hotel asignado para el seleccionado colombiano en el sector de Fort Lauderdale, en La Florida, y poco a poco fueron bajando del bus figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Dávinson Sánchez, Jefferson Lerma y Jhon Arias, entre otros.

Mientras tanto, desde unas vallas divisorias, algunos aficionados gritaron los nombres de los principales futbolistas de nuestro país, que sin embargo entraron al hotel de manera rápida, luego de recoger sus equipajes.

Luis Díaz en acción de duelo con la Selección Colombia, por el Mundial 2026.
Luis Díaz en acción de duelo con la Selección Colombia, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

En la agenda de actividades de este jueves, los pupilos del profesor Lorenzo realizaron su último entrenamiento en la sede del Atlas, de México, y en horas de la tarde se dispusieron a realizar el viaje a territorio estadounidense. Hay que apuntar que en Colombia los 26 futbolistas están aptos y sin ninguna dolencia para el duelo contra los portugueses, encabezados por el estelar Cristiano Ronaldo.

Para el viernes 26 de junio, Colombia descansará en la mañana y en la tarde se realizará el respectivo entrenamiento en la sede del Inter Miami, de la MLS; además de la rueda de prensa organizada por la FIFA con el DT Néstor Lorenzo y una zona mixta en la que viene indicando que aparecerán ante los periodistas los defensores Yerry Mina y Jhon Lucumí, además del volante Kevin Castaño.

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El compromiso entre el seleccionado de nuestro país y el equipo luso ha despertado gran interés, con una gran demanda de boletería y así con expectativa de los aficionados 'cafeteros', que ya se hicieron sentir en los partidos frente a Uzbekistán (3-1) y con RD Congo (1-0), que se realizaron en el estadio Azteca y en el Akron.

Hora y dónde ver EN VIVO Colombia vs. Portugal, en el Mundial 2026

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  • Inicio de la transmisión: 4:30 p.m.
  • Inicio del partido: 6:30 p.m.
  • EN VIVO en Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu.
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