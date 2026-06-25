"La Selección de Portugal debería llegar a la final del Mundial 2026, tiene una plantilla increíble"

La Selección de Portugal afronta el Mundial 2026 con la ilusión de ser una de las grandes protagonistas del torneo y, para José Mourinho, el equipo tiene todas las herramientas para pelear por llegar hasta la final. El entrenador portugués, uno de los técnicos más reconocidos del mundo, destacó la calidad de la plantilla dirigida por Roberto Martínez y aseguró que el combinado luso cuenta con una generación capaz de competir ante los mejores equipos del planeta.

En entrevista con el medio portugués ‘O Jogo’, Mourinho habló sobre las opciones de Portugal en la Copa del Mundo y fue claro al señalar que el equipo debería estar entre los candidatos a llegar a las últimas instancias. “Deberían. Pero no están solos. Siempre digo Inglaterra, porque veo a los jugadores y a esa generación (Lampard, Gerrard, Terry, Beckham...) y siempre pensé que podían lograrlo. Pero fallan en los detalles, en los penaltis. La presión de los medios en Inglaterra también influye mucho en los jugadores”, afirmó el experimentado técnico.

El popular 'Mou' también destacó que la selección portuguesa tiene una plantilla con mucho talento y la capacidad de luchar por grandes objetivos en el Mundial 2026. Al analizar a los principales candidatos, el DT mencionó a varias potencias internacionales, pero dejó claro que está dentro de ese grupo de equipos que pueden aspirar al título.

“Francia tiene el talento para formar tres equipos diferentes. Argentina y Brasil siempre son contendientes. Puede que Brasil no tenga tanto talento individual como en otros años, pero tienen a Carlo Ancelotti, que marca la diferencia. Y, por supuesto, Portugal tiene una plantilla increíble”, aseguró Mourinho.



José Mourinho, director técnico portugués. AFP

Publicidad

Portugal cuenta en al certamen que organiza la FIFA con una combinación de futbolistas experimentados y jóvenes talentos, que han ganado protagonismo en las principales ligas europeas.

Mourinho también se refirió a la manera en la que está siguiendo el Mundial y explicó que suele darle mayor importancia a los partidos de eliminación directa. “Tengo que ser sincero: en algunos partidos, a los 10 minutos, apago la tele. Para mí, el Mundial es lo máximo, pero el aspecto social es una cosa y el deporte en sí es otra. Prefiero empezar a verlo en serio en la fase eliminatoria. En la fase de grupos, a veces es difícil mantener el interés”, comentó.

Publicidad

Finalmente, el entrenador portugués habló sobre la posibilidad de dirigir una selección nacional en algún momento de su carrera. Aunque reconoció que el fútbol de clubes sigue siendo su entorno favorito por la exigencia diaria.

“Mi hábitat natural es el fútbol de clubes. Es entrenar todos los días, jugar tres veces por semana, estar con los jugadores, luchar con ellos, apoyarlos. Pero cuando veo el ambiente de un Mundial o una Eurocopa, es algo que quiero hacer. Algún día lo haré”, concluyó.