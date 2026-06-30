Lionel Scaloni a un paso de un récord histórico con Argentina; lo logrará con apenas 48 años

Lionel Scaloni disputará el viernes su partido número 100 como seleccionador de Argentina en el Mundial, un nuevo hito en la época dorada de la Albiceleste.

Este técnico de 48 años ha transformado un equipo liderado por el incomparable Lionel Messi en un cosechador de títulos en Sudamérica y en el escenario mundial.

Scaloni era un desconocido con escasa experiencia como entrenador cuando sustituyó a Jorge Sampaoli de forma interina semanas después del Mundial de 2018.

Desde entonces, ha sido el artífice de dos triunfos en la Copa América , en 2021 y 2024, y ha llevado a su equipo a la victoria en la Finalísima —un partido intercontinental entre los campeones de Europa y Sudamérica— en 2022.



Pero su mayor logro fue ganar su tercera Copa del Mundo para Argentina en Qatar en 2022, derrotando a Francia en una final apasionante.

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El momento en que Messi levantó el trofeo en el estadio de Lusail marcó el final de una agonizante espera de 36 años que se remontaba a 1986, cuando el equipo de Diego Maradona triunfó en México.

El propio Maradona había expresado su escepticismo ante el nombramiento de Scaloni, un exdefensa que jugó en varios clubes, entre ellos el Deportivo de La Coruña y la Lazio.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, sufrió una baja para el Mundial 2026 AFP

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"Scaloni es un gran tipo, pero ni siquiera sabía dirigir el tráfico", fueron las duras palabras del astro argentino, quien abogaba por el regreso de Gerardo Martino.

Hay que reconocer que la experiencia de Scaloni en el ámbito internacional era limitada.

Como jugador, solo disputó siete partidos internacionales, participando brevemente junto a un joven Messi en el Mundial de Alemania 2006.

El ex lateral derecho fue asistente de Sampaoli durante el Mundial de Rusia 2018, donde Argentina fue eliminada en octavos de final.

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Aquello marcó el final de la etapa de Sampaoli y una oportunidad única para Scaloni, cuyo período como entrenador interino se convirtió en un reinado glorioso.

La Albiceleste ahora también es conocida como la "Scaloneta" en honor a su líder, quien ha construido el equipo más exitoso del planeta en los últimos años.

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- 'Equipo del pueblo' -

Scaloni ha dirigido 99 partidos de Argentina, registrando 72 victorias, 18 empates y nueve derrotas, incluyendo una racha de 36 partidos invicto entre julio de 2019 y noviembre de 2022.

Alcanzará su centenar de goles el viernes en Miami contra Cabo Verde, equipo debutante en la fase de dieciseisavos de final del Mundial.

El camino de Argentina hacia una posible semifinal parece relativamente favorable.

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Scaloni admitió que no esperaba alcanzar los 100 partidos, pero dijo que aún no estaba pensando en su legado, ya que su objetivo es conseguir títulos consecutivos.

"Para ser sincero, no lo he pensado mucho", dijo.

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"No es que me preocupe lo que diga la gente; lo que me importa es que la gente se haya identificado con la forma de trabajar del equipo, con la sensación de que éramos un equipo que realmente representaba a su gente, y nada más."