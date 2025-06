Exclusivo| Interrogatorio a cómplices de ataque a Miguel Uribe revela plan: "Era una vuelta suicida"

¿Cómo fue la planeación del atentado a Miguel Uribe Turbay? A las respuestas a esas preguntas tuvo acceso la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Los testimonios de dos señalados de estar involucrados en el ataque sicarial al senador en el barrio Modelia hoy son las claves para llegar a todas las personas involucradas en el hecho, por el cual el precandidato presidencial completa dos semanas en estado crítico en la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá.

Carlos Eduardo Mora, conductor del vehículo Spark gris oscuro, y Katerine Martínez, alias Gabriela, quien descendió del mismo automotor, relataron que fue alias El Costeño quien los contactó por WhatsApp de forma simultánea el viernes 6 de junio a las 10 de la mañana. Así ese hombre, identificado como Élder Arteaga, le entregó una misión específica a cada uno.



El día antes del atentado

Por un lado, Mora contó que 'El Costeño' lo contactó en Hogares Soacha, municipio vecino de Bogotá, donde supuestamente vivía. "Él se sube al carro y nos fuimos, cuando íbamos para la avenida Primero de Mayo. Ese día, en el carro, me dijo que si iba a hacer una operación de meterle plomo a alguien, que si yo le servía de patrulla me daba cinco millones, me dijo que era a las 4:30 p. m. en Modelia", afirmó.

Desde la casa de alias El Costeño, tomaron la Autopista Sur y luego la Avenida Boyacá. Según el testimonio de Mora, el punto en la Avenida Boyacá con Primero de Mayo fue clave, ya que allí recogieron al joven sicario. Posteriormente, se dirigieron al Parque El Golfito para un reconocimiento del lugar. Llegaron al parque pasadas las 7 p.m. de ese viernes, permaneciendo unos 15 minutos. De allí, se trasladaron a la localidad de Bosa, donde dejaron al joven en una zona conocida como La Calle del Hambre. Luego, Mora y alias El Costeño se dirigieron a la zona de rumba de la Primero de Mayo. Finalmente, Mora dejó a Arteaga en su casa en Soacha.

Ese mismo día,Katerine Martínez recibió la instrucción de 'El Costeño' de recoger el arma Glock utilizada en el atentado. Ella partió desde la periferia de Bogotá, cerca del Parque Entrenubes, en la localidad de Usme, en el barrio Danubio Azul. Contó que solicitó un servicio de transporte y, por instrucción de 'El Costeño', llegó a la localidad de Bosa, barrio Recreo. "Fue en una calle, cuando llegó una persona en moto y me llevó el arma, esta arma estaba en una talega y dentro de la misma estaba el arma en una bolsa azul", relató Martínez, quien regresó a su casa a esperar nuevas órdenes.



Los nuevos detalles de Martínez sobre el día del atentado

La siguiente orden llegó el sábado 7 de junio, día del atentado. "Ya al día siguiente me llama a las 10 de la mañana pasadas y me dijo que a las dos de la tarde tenía que estar en el parque del Golfito, que él me iba a recoger allá en frente del parque", testificó Katerine. Aseguró que llegó al lugar a las 3 de la tarde y esperó a Élder para entregarle el arma. Minutos después, él llegó y abordaron el vehículo Spark gris. Tras dar varias vueltas en el barrio, se estacionaron en una esquina. Lo conversado dentro del vehículo era hasta ahora un misterio.

Según Katerine Martínez, en el carro, Élder "empezó a hablar del arma, que esta arma venía del extranjero y que era una Glock, que esta había costado como 15 o 20 millones que era un juguetote". Además, Élder le dijo: "Todos a la cabeza", a lo que el joven respondió: "Le voy a dar uno o dos en la cabeza y me voy". Élder, según Martínez, le contestó que "no, que eran mínimo tres o cuatro y que se lo tenía que descargar todo, que para eso tenía munición". El joven sicario estaba "muy eufórico, acelerado como contento, decía lo vamos a hacer real, le voy a pegar todos en la cabeza", a lo que Élder le dijo "Dios lo bendiga".

Martínez también contó que Élder le dijo que habría una moto esperándolo en una esquina para el escape, pero camino al parque, Élder le hizo una cruda confesión: "Me contó que había una moto en una esquina donde nos había dejado el carro gris el Spark, pero que esta era de fachada, ya que la moto no lo iba a recoger, que esta era una vuelta suicida". La mujer preguntó dónde había conseguido al sicario, a lo que Élder respondió que "se lo habían presentado hace mucho tiempo y que trabajaba de sicario, que una gente de Cali se lo había presentado... me dijo que ya lo había entrenado y que él era de los buenos y que él sabía cómo trabajaba".

Lo más impactante que relató Martínez es que ella, junto a 'El Costeño', escucharon los disparos y vieron el caos, así como al joven sicario huyendo y a los escoltas de Miguel Uribe persiguiéndolo hasta reducirlo. Katerine Martínez afirmó que Carlos Eduardo, el conductor del carro gris, salió del lugar, por lo que ella y alias El Costeño caminaron por la vía del ferrocarril hasta la Avenida Ciudad de Cali. "Nos hicimos frente al Jumbo.... frente a la bomba de Terpel, ahí él llamó al 'Hermano' y le dijo que lo recogiera ahí y le envió ubicación por WhatsApp", detalló.

Alias El Hermano o 'El Viejo' es William González, la última persona capturada por el caso. Según Katerine, los recogió en un vehículo azul oscuro y tomaron la Calle 13, luego Las Américas y la Calle 26 hasta llegar al barrio Santa Fe. Allí, en una cantina, Élder le preguntó a 'El Hermano' si sabía dónde podían vender el celular de 'El Costeño' y por cuánto. 'El Hermano' dijo que sí, pero que no sabía dónde a esa hora. Élder le sacó la SIM y formateó el celular, entregándoselo para que lo vendiera.

Después de un par de horas, Carlos Mora llegó al lugar a recogerlos. En el trayecto, hablaron sobre el celular del joven sicario, que había quedado en el vehículo previo al atentado. "El venezolano le dijo: que hacía con el celular del chico, Élder le pregunta dónde está, él le señaló el asiento del copiloto y le dice que ese es el celular, Élder le dijo que le sacara la SIM, que lo reseteara y que lo vendiera o que lo botara", afirmó Martínez.

La mujer cuenta que esa noche llegó a su casa y no volvió a saber de Élder hasta el viernes 13 de junio, cuando él la llamó a las 8 de la mañana para ofrecerle ayuda para esconderse. "Que me fuera para Florencia, que ya podía estudiar lo que yo quisiera, yo le dije: que qué estudiaba o qué podía estudiar allá, él me dijo que un curso de drones o un curso de francotirador, que esos cursos se iban a hacer allá con la guerrilla, que no me asustara, que allá él me había recomendado", relató.

Katerine Martínez preparó sus maletas, salió desde Danubio Azul, en Usme, se subió a un alimentador, se bajó en el Portal Usme y caminó hasta la cárcel La Picota, donde Élder la había citado. El hombre mostró un interés particular por el celular de Katerine. "Me llama, que había mandado a alguien para que entregue el celular. Se estacionó al frente mío, estaba encapuchado, me pasó un celular Samsung y me pidió el celular que me había dado Élder. Yo le paso el celular, lo reseteé, eliminé todo", detalló.

Élder le indicó que buscara a una persona en Caquetá, pero la mujer no proporcionó detalles de su nombre. Contó que se negó a entrevistarse con esta persona porque estaba "cansada". Posteriormente, decidió salir a tomar algo y fue entonces cuando fue capturada por uniformados de la Policía.



Las incógnitas del atentado: ¿por qué sabía los movimientos de Uribe Turbay?

Los dos testimonios han abierto varias rutas de investigación para las autoridades. Surge la pregunta de por qué alias El Costeño conocía el plan de ataque contra Miguel Uribe el viernes 6 de junio a las 10 de la mañana, si el mensaje a la comunidad sobre la presencia del senador en Modelia se difundió a las 11:49 de la mañana de ese mismo día.

Otra incógnita es la identidad de alias Gabriela. Katerine Martínez manifestó no ser la responsable de pedir el servicio de transporte que llevó al joven sicario al parque. Esto plantea si se trata de otra mujer o si fue Élder quien utilizó este nombre falso.

Katerine no tenía pertenencias de alias El Costeño ya que el día del ataque compartieron un rato y él solo se comunicó con ella seis días después para planear la huida. La mujer manifestó que 'El Costeño' le dijo que huiría a Barranquilla y reveló que lo conoció dos meses atrás en un bar ubicado en el barrio La Estanzuela. Martínez tiene conocimiento de que este hombre haría parte de bandas delincuenciales dedicadas al sicariato y que además tiene nexos con alias Mosco en el tráfico de droga en Bogotá, pero que él era sicario.

UNIDAD INVESTIGATIVA DE NOTICIAS CARACOL