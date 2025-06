Alias Gabriela se burló en la audiencia sobre atentado contra Miguel Uribe: "Se evidencia frialdad"

Con un corte y color de cabello distinto, las autoridades lograron capturar a Katerine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, en Florencia, Caquetá. La Policía y la Fiscalía lograron dar con el paradero de la mujer de 19 años el pasado sábado 14 de junio, una semana después del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el parque El Golfito de Modelia, en el occidente de Bogotá.

La mujer quedó captada en videos revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol bajándose de un Spark gris, el mismo vehículo del que descendió el sicario de 15 años, con una chaqueta negra y un bolso de color claro. Ella, junto con otro hombre vestido de camiseta blanca, barba y lentes oscuros (conocido como alias Costeño), siguieron de cerca los pasos del menor minutos antes de que le disparara al precandidato, por lo que para las autoridades son personas claves en la investigación para dar con el paradero del autor intelectual.

Martínez se convirtió en la tercera capturada por el atentado, luego de el menor, quien fue aprehendido minutos después del ataque, y el conductor del vehículo, Carlos Eduardo Mora, capturado el jueves 12 de junio. Las autoridades establecieron que la mujer tiene antecedentes por delitos como daño en bien ajeno y lesiones personales. Se le imputaron tres cargos: tentativa de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y uso de menores de edad en la comisión de delitos. Los cargos no fueron aceptados por Martínez.



Alias Gabriela se burló durante audiencia sobre atentado contra Miguel Uribe

En la tarde de este martes 17 de junio se llevó a cabo la audiencia para dictar medida de aseguramiento a alias Gabriela. Mientras la jueza encargada del caso explicaba los hechos, se evidenció que la joven estaba riéndose, por lo que la togada resaltó "la frialdad" con la que actuó al ser cómplice del sicario de 15 años.

“Queda en evidencia la frialdad que el joven sicario y la joven Katerine han tenido en el desarrollo de las diligencias. A ella se le ve tranquila cuando se baja del vehículo en Modelia, parece que fuera a una cita con la felicidad a pesar que puede estar detrás de esto una organización criminal grande. Se denota el alto desprecio por la vida“, dijo la jueza en la audiencia.

Los investigadores señalaron que, presuntamente, Martínez "asistió a reuniones en las que se definieron los roles delictivos del atentado; trasladó y entregó el arma al menor de edad (de 15 años) que disparó contra el congresista, y estuvo en el parque 'El Golfito', en el barrio Modelia (de Bogotá), asegurándose de la materialización del ataque". También habría participado en encuentros posteriores para coordinar "rutas de escape y evadir a las autoridades".

Mientras la mujer continuaba riéndose, la jueza resaltó que la joven se expone a una pena de 29 años por los tres delitos imputados. La mujer, tal como habían mencionado los investigadores, aseguró que alias El Costeño o ‘Byron’, un hombre de 41 años proveniente del Urabá antioqueño, es el principal hombre que podría dar detalles del autor intelectual del atentado.



La pista que permitió identificar a alias Costeño



Aunque el nombre de alias Costeño no se ha revelado con el fin de no entorpecer las investigaciones, las autoridades ya lo identificaron gracias a videos, testimonios, entre otras pruebas. Se pudo establecer que en el 2011 fue condenado por hurto agravado y porte de armas de fuego.

Una de las pistas claves para lograr saber cuál era su identidad fue el pago por Nequi que se le hizo a un motociclista que llevó al joven sicario hasta el barrio Modelia, aproximadamente dos horas antes de que cometiera el atentado. El conductor, quien está inscrito en una plataforma de transporte, contó en audiencia que el menor no tenía dinero para pagar la carrera, por lo que le pidió ayuda a la persona que había pedido el servicio: alias Gabriela. El número que realizó la transferencia corresponde a 'El Costeño'.

"Cuándo él se baja, me pide el favor que le escriba a la persona del chat ('Gabriela') para hacer la cancelación. Ahí yo le escribo al usuario por el chat de la aplicación para que cancele, en el momento que le escribo se demora para responder y ahí yo le digo al muchacho, que no contesta, que no responden", dijo el conductor. Añadió que el joven le pidió que le compartiera internet, por lo que el motociclista accedió y luego recibió el pago por Nequi: "Él saca un celular del bolsillo del pantalón, este celular era blanco. (...) ya en medio de esta conversación me llega una transferencia a mi cuenta".

El Ministerio de Defensa ofrece una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos para quien dé información sobre los implicados en el atentado. Mientras la investigación avanza, Uribe Turbay se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe, donde fue intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones debido a que recibió dos disparos en su cabeza. El centro médico, en sus últimos reportes, ha mencionado que la condición del senador es de máxima gravedad y su pronóstico es reservado.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

lmercado@caracoltv.com.co