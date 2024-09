"A $500 la colada": video viral en el que piden pagar el pasaje de Transmilenio

Un video que ha acumulado más de 60.000 reproducciones en redes sociales muestra un momento tenso y controversial en el sistema de transporte público de Bogotá, Transmilenio.

En el video, un joven graba mientras mujeres que trabajan en el sistema de transporte piden a los pasajeros que paguen el pasaje en lugar de colarse. El video se ha vuelto viral debido a la actitud del joven, que, en lugar de simplemente observar, se une a la discusión de manera activa y, en algunos momentos, llega a gritar y confrontar a los pasajeros.

En el video se escuchan los gritos del joven para que paguen el pasaje



Durante el video, se escucha al joven exigiendo de forma enérgica que los pasajeros paguen el pasaje, diciendo frases como: “¡Pague el pasaje!”, “le cobro $500 si entra por la puerta donde para el Transmilenio” y “¡hay que pagarlo!”. Además, el joven interactúa con las personas presentes, disculpándose por su alteración con un “Perdón, me alteré, ¿ve?” y respondiendo a una advertencia de una de las trabajadoras del Transmilenio sobre posibles represalias con una mención de “no solo eso, también una puñalada”. En un momento, también exclama que no va a cobrar a una persona específica, diciendo: “Uy, no, a ese no le cobro”.

El video fue publicado por el joven con la frase: “Caballero, sumercé pasa gratis”, una ironía que ha resonado con el público, dado que en Bogotá es común ver que muchas personas intentan evadir el pago del pasaje en el Transmilenio. El incidente ha provocado una reacción significativa en las redes sociales, reflejando la frustración y el descontento de los ciudadanos con la falta de pago de pasajes y la corrupción en el transporte público.

Reacciones de las redes sobre Transmilenio

Los comentarios en la publicación muestran un amplio espectro de opiniones sobre el tema. Algunos usuarios han expresado su descontento con la evasión de pagos, destacando que “la corrupción llama miseria, no pagar pasaje es un tipo de corrupción, ojo con la doble moral” y “por favor, paguen el pasaje, no seamos chusma. Seamos buenos ciudadanos”. Otros han criticado la actitud de aquellos que se quejan de la corrupción en general, pero que no practican la coherencia en acciones cotidianas como el pago del pasaje, indicando que “la gente se queja de la corrupción pero no se dan cuenta que en acciones tan mínimas como no pagar un pasaje empieza el problema. Sean coherentes con su discurso”.

El video ha avivado el debate sobre la corrupción y el comportamiento de los ciudadanos en Bogotá, subrayando un problema persistente en el sistema de transporte público de la ciudad. Mientras algunos ven el acto del joven como una forma de destacar la importancia del cumplimiento de las normas, otros consideran que su enfoque de confrontación puede haber exacerbado la tensión en lugar de resolverla.

El incidente pone de relieve las complejas dinámicas del transporte público en Bogotá y plantea preguntas sobre cómo se puede abordar la evasión de pagos y mejorar la conducta cívica en la ciudad.