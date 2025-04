Anamar, del Desafío XX, vuelve a hablar de Renzo, Karen y su embarazo: "Me quedo con mi verdad"

Anamar, exparticipante del Desafío XX , dio nuevas declaraciones sobre su embarazo y toda la polémica que se formó con su expareja Renzo y su excompañera de competencia Karen. La mujer reveló cuáles fueron sus primeros pensamientos al enterarse que estaba embarazada y cómo está emocionalmente ahora. También indicó que planea ser una madre soltera, pues insistió en que Renzo no le aporta "ni mil pesos".

¿Cuándo se enteró Anamar que estaba embarazada?

En diálogo con Luisa Sanmiguel, otra exparticipante del Desafío XX, en su podcast Una y otra vez, Ana María Restrepo reveló que supo que estaba embarazada "una semana después" de hacer su denuncia pública por los maltratos de Renzo . La modelo resaltó que la noticia cayó como un balde de agua fría justo cuando iniciaba una polémica en redes sociales por sus fuertes acusaciones a su expareja.

"Yo me enteré y el mundo se me vino encima. Había tanto caos y enterarme que iba a ser mamá, no estaba preparada para esa noticia y más en esas condiciones, viniendo de una relación tóxica y con maltrato. Pensaba: 'Juemadre, voy a ser mamá y el hijo es de esta persona'. Es una montaña rusa de emociones", aseguró. Anamar también indicó que le parece un pensamiento "normal" en las mujeres cuando un bebé no es planeado y por eso reconoció que se cuestionó "interrumpir el embarazo".

Sin embargo, después de analizarlo con calma, tomó la decisión de continuar con su embarazo, algo que no ha sido sencillo. Con toda esta experiencia, Anamar aseguró que aprendió a no exponer tanto su vida privada en las redes sociales y que, en medio de la polémica y con pocos meses de embarazo, decidió no darle importancia al tema y se cuidó a sí misma en terapia y alejándose de las redes sociales.

¿Qué dijo sobre Renzo y Karen?

Ante las respuestas que ha dado Renzo a sus acusaciones, negándolas de todas formas, la modelo aseguró que tiene todas las pruebas, pero no insistirá en el tema. "Ninguna mujer merece que la maltraten. Finalmente es mi verdad, tengo absolutamente todas las pruebas, quizás no mostré todo, pero pues nada, esa persona lo sabe, él sale a decir que no, que nunca le pegaría a una mujer cuando sí lo hizo y no acepta el error. No está bien, pero él se queda con su verdad yo me quedo con mi verdad".

Anamar también destacó que para ella también fue muy difícil dejar su relación con Renzo, la cual inició dentro del Desafío. "Darse cuenta en la realidad es un choque súper fuerte y cuando uno lo hace es como: 'yo debí salir de aquí hace mucho, hace mucho', pero uno mismo permite tantas cosas". Agregó que actualmente se siente orgullosa de sí misma por haber dado un paso al costado y aprender las cosas que ya no permitirá en una relación.

También insistió en que Renzo no le aporta económicamente ni antes ni ahora. "He estado en hospitalización sola, he llevado mis gastos sola. Esa persona salió a decir unas declaraciones de que él me aportaba y estaba económicamente cuando en realidad no (...) quien ha pagado absolutamente todo soy yo, que estaba sin EPS y en un principio del embarazo me tocó pagar todo particular mientras me afiliaban a la EPS, luego me afilié y me tocaba pagar como un anexo, lo pagué yo sola y fue bastante. Esa parte ha sido bastante retadora porque pues ni 1.000 pesos me ha dado".

Por otro lado, sobre Karen, quien también dio impactantes declaraciones sobre lo ocurrido entre ella y Renzo , Anamar expresó que sintió una gran traición por parte de los dos. "Cuando yo me di cuenta fue horrible porque cuando pasó el engaño él estaba aquí en mi casa, viajó desde aquí, habíamos pasado la noche juntos y él se fue desde aquí con esta persona a viajar y me di cuenta de eso. Pensé: '¿Cómo es posible que mi amiga, porque era mi amiga, y mi pareja me hagan esto?'".

