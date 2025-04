Anamar, del Desafío, finalmente confirma su embarazo y le envía mensaje a Renzo: "Cobarde"

Luego de que la relación entre Anamar y Renzo , exparticipantes de la más reciente temporada del Desafío The Box, terminara en demandas e indirectas por redes sociales, ella ha decidido anunciar su embarazo en sus perfiles de redes sociales. Aunque la noticia en primer momento había sido dada por Renzo en una polémica entrevista , la mujer señaló que había sido una acción "cobarde" revelar esta información que ella quería mantener en secreto. La exdesafiante también aseguró que será madre soltera.

Así anunció Anamar su embarazo

La exparticipante del Desafío utilizó un emotivo video en sus redes sociales para revelar que está esperando a su primogénito y que tiene cinco meses de embarazo. En el video se le ve rodeada de naturaleza y en un río, cuando sale del agua es evidente su barriguita, algo que emocionó a sus seguidores y a varos de sus excompañeros en la competencia. "Hoy comparto con ustedes el secreto más hermoso que he guardado en mi corazón durante 5 meses. Mi familia sigue creciendo", escribió la mujer en el video que rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Anamar añadió que "este camino no ha sido fácil, ha estado lleno de pruebas, silencios, lágrimas, pero también de un amor infinito, fe inquebrantable y una esperanza que nunca se apagó. Dios ha sido fiel, y hoy más que nunca entiendo que todo llega en el momento perfecto". Aunque todavía no reveló el sexo del bebé que viene en camino, sí señaló que su hijo ha llegado a su vida para transformarla positivamente luego de una experiencia negativa que ella misma ha compartido en denuncias a su expareja y padre del bebé, a quien denunció en redes sociales por maltrato.

El mensaje de Anamar a Renzo

Por otro lado, la exparticipante del Desafío publicó un texto en sus historias de Instagram en el que dio más detalles sobre lo que han sido los últimos cinco meses para ella, al darse cuenta que estaba embarazada de Renzo , hombre con el que inició su relación amorosa en el Desafío, pero que terminó después de algunos meses de convivencia. "Llegó el momento de contarles esa noticia tan hermosa que me tiene el corazón rebosando de amor".

La modelo e influencer reveló que no fue sencillo aceptar su embarazo y seguir adelante en medio de la situación con su expareja. "No fue una decisión fácil, pero estoy segura que es la correcta desde el amor y la valentía". También pidió a los internautas "respeto y prudencia" con la situación, entendiendo que hay opiniones divididas sobre lo que vivió con Renzo y las versiones que ambos han dado al público. "No saben lo difícil que ha sido todo este proceso y estaba esperando estar lista para dar mi noticia yo, Ana María Restrepo".

Procedió a enviarle un mensaje a su expareja, condenando la acción de este al revelar, sin su autorización, su embarazo. "Nadie, absolutamente nadie, tenía el derecho de salir a hablar sobre mi embarazo y más de la manera que lo hicieron. Se debe ser muy cobarde en la vida para salir en TV nacional a hablar sobre un tema tan delicado y que merecía prudencia".

Anamar habla de su embarazo y envía mensaje a Renzo - Fotos: @anamar.rpo

¿Qué dijo REnzo?

En una entrevista con La REd, Renzo dio su versión sobre las acusaciones de Anamar de maltrato físico y psicológico, ser un hombre "mantenido" y haberla engañado con Karen , otra exparticipante, negando todas las palabras de la exdesafiante. Además, aseguró que ambos se agredieron físicamente y que muchos de los golpes que ella mostró en sus publicaciones fueron cusados por ella misma o producto de sus cirugías estéticas.

"Ella está embarazada actualmente, pero no sé si sea mío porque ha sido una persona que ha mentido", aseguró el hombre y agregó que "me dice que está embarazada y que va a abortar porque no puede tener un hijo mío después de lo sucedido. Yo a ella le respondo, le escribo un mensaje en el cual le digo que vamos para adelante, que tiene todo mi apoyo, que lastimosamente las cosas fueron así, pero que el bebé no tiene nada que ver en esto. Ahí dejamos las cosas como medio bien, yo estaba pendiente de los controles, aportar económicamente, pero siento que ella quiere seguir manipulando todo para hacerme quedar mal".

Por su parte, Anamar concluyó su publicación indicando que "me queda claro que será mío y solo mío por siempre y para siempre", refiriéndose al hijo que viene en camino y dando a entender que será madre soltera.

