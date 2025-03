¿Karen sigue con Renzo? Exparticipante reveló cómo es la relación con sus excompañeros del Desafío

Aunque era una de las más queridas de la competencia, Karen Candia no logró levantar la copa como campeona del Desafío XX. Pese a que no se llevó el premio mayor, una base de fans que vieron su destacada participación la apoyaron de principio a fin; sin embargo, rumores sobre su vida amorosa golpearon su imagen y salud mental.

Las especulaciones que surgieron entre un presunto triángulo amoroso entre Anamar, Renzo y Karen la pusieron en el ojo del huracán. Las deportistas eran amigas, pero tiempo después Anamar señaló que Karen se habría entrometido en su relación con Renzo.

Candia dice que ella compartió con Renzo en Omega, pero no pensó que entre ellos fuera a surgir algo. Lo describe como "un chico espectacular, un hombre muy leal (...) Es muy respetuoso, nunca se me acercó a nada".

"En el Omega Tour no pasó nada, sí, dormimos en la cabaña, pero no tuvimos nada porque ahí yo estaba con Alex (su esposo) y ahí Anamar estaba con Renzo", expresó la deportista a Lo Más Viral de Noticias Caracol.

Después del cumpleaños de Renzo se mantuvieron en contacto y "se dieron las cosas", pero desde hace unos meses no mantienen una relación cercana.

"Nunca me entrometí en nada, nunca me metí en una relación, que quizás no era una relación. De mi parte, estoy tranquila porque no dañé nada (...) Hoy en día no estoy con Renzo, ya hace dos meses que ya no estoy con él", recalcó Karen, quien dice, fue la que tomó la decisión de alejarse.



¿Quién era el esposo de Karen del Desafío XX?

Karen entró al Desafío como una mujer casada. En redes, la joven presumía su relación con un ciudadano francés, a quien, confiesa, conoció por Tinder.

Al principio, su relación era a distancia, por lo cual debían viajar cada ciertos meses para verse. Estuvieron casi 5 años juntos y en 2023 dieron el "sí, acepto", haciendo que ella se radicara en Europa.

Aunque su relación era buena y su hoy expareja es una persona “increíble”, dice que también era demasiado protector y la limitaba en muchos aspectos. "Cuando no te dejan ser es imposible estar allí, con el pasar de los años me di cuenta de eso. (...) Él no quiere el divorcio hoy en día", reveló la joven.



Los nuevos proyectos de Karen, exparticipante del Desafío

Soltera y llena de ganas de trabajar en sí misma, Karen Candia le contó a Lo Más Viral que todo se está dando para vivir al máximo esta nueva etapa.

Consiguió un apartamento en Bogotá, está con una nueva agencia y tiene muchos planes para el futuro. Destacó que sus amigos han sido un gran apoyo en todo este proceso e, incluso, está creando con ellos un proyecto enfocado en el mundo fitness.

"Jamás me arrepentí de haber hecho nada, porque eso es la vida. Si me equivoqué, lo acepto (...) Hoy estoy mejor que ayer y más que nunca", afirmó.

Aquí puede ver el capítulo completo de Karen Candia, exparticipante del Desafío XX, para Lo Más Viral de Noticias Caracol EN VIVO.

