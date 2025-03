Renzo revela que Anamar está embarazada y que ella dice que es de él: pide prueba de paternidad

Un verdadero drama ha resultado la relación que tuvieron los exparticipantes del Desafío XX Ana María Restrepo, más conocida como Anamar, y Renzo Meneses.

En la emisión del 14 de diciembre de 2024 del programa La Red, Anamar acusó a su exnovio Renzo de haberla maltratado físicamente, hasta el punto de dejarle varios hematomas en el cuerpo, de haberle sido infiel con su examiga y compañera del Desafío XX Karen Candia y de pretender que ella lo invitara a un concierto sin que él gastara ni un solo peso.

Tres meses después de las duras declaraciones de Anamar, Renzo apareció en el mismo programa La Red para romper su silencio y contar su versión de los hechos.

Chats de Renzo con otra mujer, coqueteo, videollamadas y fotos comprometedoras, acusó Anamar, lo que según ella derivó en Golpes nuevamente. ¿Pero qué dice Renzo? ¿Será que si se llevó la moto? pic.twitter.com/HZhyymRFXq — La Red Caracol (@LaRedCaracol) March 15, 2025

“Fue una relación bastante tóxica desde el comienzo, bastantes inseguridades de parte de Anamar. Era inevitable, siempre se alteraba, siempre se ponía celosa por cualquier cosa, por cualquier mensaje, cualquier acción. Incluso, me llegó a celar con gente del Desafío, me aisló de todos mis amigos. La relación fue tan tóxica que ella se alteraba muchísimo y empezaba a ofenderme con palabras obscenas, pero nunca en mi vida le he pegado a una mujer ni le pegaría a ella”, empezó diciendo Renzo.

“Siempre la quise, la respeté. Sí hubo empujones, forcejeos, quizás, pero nunca la agredí de forma para maltratarla. Si ven mi contextura, un golpe a ella y no estaría echando la historia. Los moretones fueron producto del abuso de ella hacia mí. De pronto forcejeos con la puerta, ella tiene un morado (cerca al hombro) que se hizo en una discusión abriendo la puerta. Ella también pasó por muchos procesos estéticos en los cuales también se hacía moretones con quemadores, cosas así; entonces, esos morados no son semejantes a un golpe”, complementó Renzo.

Sobre este tema de los supuestos golpes y moretones, Renzo le envió un mensaje a quien lo acusa: “Si tú realmente sentiste que yo te maltraté, tú tuviste que haber ido a la Fiscalía, a Medicina Legal para poder comprobar que realmente era un golpe mío”.

Por otra parte, Anamar señaló hace tres meses que Renzo le había sido infiel con Karen, su amiga y también exparticipante del Desafío.

“Durmió en la cabaña con Karen, pero yo no creía porque confiaba en Karen, que era mi amiga. Pero ahora resulta que se fueron de viaje juntos para Santa Marta y están juntos”, aseguró el pasado diciembre Anamar.

Ante esta acusación, Renzo expresó: “Cabe resaltar que una vez que yo estuve en Santa Marta yo no tenía ningún tipo de relación con Anamar. Ya no tenía ninguna responsabilidad afectiva con ella. Cuando yo me voy de Medellín me voy con la idea que nunca iba a volver a tener algo con Anamar, entonces ese ya es un tema ajeno que realmente a ella no le compete, ni a Colombia ni a nadie”.

Preguntado sobre si tiene actualmente una relación con Karen, Renzo se mostró enfático: “No, no, no, con Karen tengo una amistad muy chévere y desafortunadamente tomamos distancia por esta manipulación de Anamar, por todas estas amenazas que me ha dado, porque realmente nunca fue así. Anamar siempre manipuló la información”.



Renzo tomó acciones legales contra Anamar

Además, Renzo afirmó que ha tomado acciones legales contra Anamar por difamación y manipulación.

“Yo tomé acciones legales contra ella porque ella difamó mi nombre, porque usó cosas que nunca pasaron para agredirme, para yo quedar como violento. Si yo hubiera sido una persona violenta yo le habría respondido hace cuatro meses. Yo guardé silencio porque soy una persona tranquila, que sé controlar mis emociones y que no me iba a prestar para ese show mediático. Actualmente está el proceso. También se va a iniciar una demanda civil por el tema de daños y perjuicios, porque esta persona me hizo perder mucho dinero durante este tiempo. Fueron cuatro meses en los que yo no he podido facturar ni hacer nada con mi imagen, con mi carrera; me cancelaron muchísimos contratos, tengo evidencia sobre eso”, señala Renzo.

Renzo aseguró que se defenderá legalmente de estas difamaciones. Y expresó que buscaría una prueba de paternidad sí Anamar le dice que el hijo que espera es suyo. ¿Y usted a quién le cree luego de escuchar a los dos protagonistas de esta novela pasional? pic.twitter.com/QzKvdltMYl — La Red Caracol (@LaRedCaracol) March 15, 2025

Anamar le asegura a Renzo que está embarazada de él y él exige prueba de paternidad

Como si fuera poco en esta historia entre los exnovios, Renzo señala que “una semana después de lo sucedido, ella me escribe que está con síntomas de embarazo, lo cual de pronto no le creo porque anteriormente ya me había inventado que estaba embarazada. Una persona que inventa un embarazo es una persona que tiene problemas”, dijo Renzo.

“Me dice que está embarazada y que va a abortar porque no puede tener un hijo mío después de lo sucedido. Yo a ella le respondo, le escribo un mensaje en el cual le digo que vamos para adelante, que tiene todo mi apoyo, que lastimosamente las cosas fueron así, pero que el bebé no tiene nada que ver en esto. Ahí dejamos las cosas como medio bien, yo estaba pendiente de los controles, aportar económicamente, pero siento que ella quiere seguir manipulando todo para hacerme quedar mal”, resaltó Renzo.

“Ella está embarazada actualmente, pero no sé si sea mío porque ha sido una persona que ha mentido, que también ha tenido sus caídas, que también ha aceptado que ha cometido errores y ha dejado mucha incertidumbre en el aire; entonces, sí debería haber una prueba de paternidad para confirmarlo y si es así voy a afrontarlo; sin embargo, yo la he apoyado emocionalmente, económicamente y he estado ahí para ella”, aseguró el exparticipante del Desafío XX.

“Sin embargo, siento que ella a utilizado toda esta información para seguir manipulando: dice que ‘no me va a querer dar el apellido, que se va a ir del país, que va a abortar, que ella está así por mí’. Yo me quedo como que… ¿Anamar, por eso quería volver a hablar conmigo?”, finalizó Renzo.

JUAN CARLOS CALDERÓN MEDINA

JCCALDER@CARACOLTV.COM.CO