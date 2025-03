Así responde Renzo, del Desafío XX, a todas las acusaciones de Anamar: ¿Infidelidad y violencia?

Renzo y Anamar, participantes del Desafío XX, han dado de qué hablar desde que iniciaron su relación dentro de la competencia . Actualmente, la expareja se encuentra en medio de una polémica, luego de que ella lo acusara de infidelidad y maltrato físico.

¿Qué dijo Anamar sobre Renzo?

En diciembre de 2024, Anamar contó a La Red, de Caracol Televisión, los motivos por los que terminó su relación con Renzo. La mujer indicó que vivieron momentos difíciles, peleas en las que él la agredió físicamente.

La exparticipante del Desafío XX también aseguró que Renzo no la dejaba salir con sus amigas y que nunca la apoyó económicamente con ningún gasto. Finalmente, reveló que el modelo le fue infiel con Karen , otra exparticipante del reality.

Renzo responde a las acusaciones de Anamar

Renzo Meneses responde a acusaciones de Ana María Restrepo, Anamar - La Red Caracol

Al igual que Anamar, Renzo habló con La Red y negó contundentemente todas las acusaciones de la exparticipante. El deportista confirmó que tuvo una relación "bastante tóxica" y aseguró que las peleas y celos empezaron por las inseguridades de ella, que "me alejó de mis amigos, ella se alteraba muchísimo y empezaba a gritar y ofender".

Sobre las agresiones físicas, Renzo detalló que, efectivamente, en algunas de sus peleas hubo enfrentamientos físicos, pero nunca agresiones por parte de él. "Nunca en mi vida le he pegado a una mujer, menos a ella, siempre la quise y respeté. Hubo forcejeo y empujones, quizás, pero nunca la agredí para maltratarla".

El deportista detalló que algunos de los "moretones" que su ex mostró en el programa de chismes no fueron provocados por golpes suyos. Describió que algunos se los causó ella misma para enviar las fotos y videos a sus amigos, causados cuando él intentaba alejarla y que otros eran por las cirugías que ella se realizó.

"Yo nunca la cohibí de ir a fiestas, pero cuando yo salía [ella] se ponía muy tóxica, muy agresiva", indicó y explicó que sí le llegaban mensajes de mujeres insinuándosele, pero que él nunca les correspondió. "Ella empezó a humillar, a insultar, yo me enojé muchísimo y sí partí un espejo, pero nunca la agredí, nunca la intenté ahorcar, ni le toqué un pelo. Ella no me quería dejar salir del apartamento".

¿Renzo era un "mantenido"?

El modelo también negó haber sido un "mantenido" durante su relación con Anamar . "Siempre estuvo ahí apoyándola económicamente, en hoteles, viajes, cosas que no me correspondían, pero lo hacía como buen novio".

Renzo recalcó que "yo tengo dinero, veo por lo mío, soy modelo, soy administrador de empresas, tengo mis ingresos también. Yo no sé por qué dice que nunca la apoyé económicamente porque no es así, tengo las transacciones donde la apoyé con temas de arriendo y comida". También reveló que estuvo atento a todos los cuidados que ella necesitaba después de las operaciones que se hizo.

En sus declaraciones, el exparticipante del Desafío también recalcó que "yo vivía en Barranquilla y me costeaba mis tiquetes para ir a visitarla cada 15 días. Tuvimos planes [de vivir juntos], pero ella no quería, entonces renté un apartamento con otro participante del Desafío, pero la ayudaba con mercados, cuando salíamos a comer yo pagaba todo, soy un caballero".

Finalmente, Renzo demostró que él sí tomó acciones legales contra Anamar después de todo lo sucedido. "Busqué una orden de alejamiento hacia ella y siento que con eso la puse en sobre aviso" y agregó que actualmente también la demandó por difamación y manipulación.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co