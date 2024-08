Chilena visitó Colombia y quedó flechada: "No son amargados, son demasiado amables"

Una creadora de contenido chilena utilizó sus redes sociales para contar cómo había sido enamorada por la gente de Colombia. "Estoy impactada con la amabilidad", destacó la joven.

Eva, una creadora de contenido con más de 100 mil seguidores en sus redes sociales, ha mostrado detalles de sus viajes por diferentes lugares de la región. Su paso por Colombia parece haberla dejado especialmente marcada, puesto que incluso dice que, tras conocer esta cultura, no quisiera volver a Chile.

"Mis amigas me habían dicho cómo eran, pero yo no creí que fuera tanto, ¿o será qué tengo suerte y me tocó con pura gente bacana?", comentó la joven, quien destacó el respeto y buen trato que le dieron en Bogotá.

Afirmó que durante su viaje pudo notar que los colombianos "todos sonríen y son amables", además que siempre están dispuestos a ayudar a quien lo necesite, algo que no es común en la cultura chilena.

"Aquí no se ven caras de culo, no se ve gente amargada, es como si todos amaran su vida, aquí nadie te mira feo, estoy impactada. Yo no quiero volver a Chile a ser tratada normal, porque aquí te tratan como una diosa", expresó.

Colombianos le dieron la bienvenida

Tras la viralización de su video, el cual tiene casi medio millón de reproducciones, muchos compartieron su opinión sobre Colombia, afirmando que habían tenido experiencias similares en el país.

"Yo fui a Colombia con mi marido y la verdad nos encantó, les contamos a nuestros amigos, fuimos todos y ahora no queremos salir. LOS AMAMOS, en todas las ciudades son amables", contó otra cibernauta.

Así mismo, muchos de los locales le dieron la bienvenida al país, expresando su felicidad al ver la buena imagen que se llevaba.

