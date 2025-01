Con popular canción, León de México celebra llegada de James Rodríguez: "En Barranquilla me quedo"

James Rodríguez ya llegó a tierras mexicanas para incorporarse al Club León, el equipo profesional que ganó la puja para tener al 10 de la selección Colombia. El cucuteño fue recibido con bombos y platillos, pero un detalle de su efusivo recibimiento desató risas en los hinchas.

En su cuenta oficial de TikTok, el Club León de México mostró algunos de los detalles de la llegada de James Rodríguez a tierras aztecas. Con lentes de sol y una maleta de mano, el deportista fue visto bajando del avión para iniciar sus actividades con el equipo.

Incluso, el León de México musicalizó el metraje con una de las canciones más reconocidas del Joe Arroyo, un detalle que hubiera visto bien recibido por muchos si la canción escogida no hubiera sido 'En Barranquilla me quedo'.

Cabe recordar que, antes de que se confirmara que James Rodríguez jugaría el Club León, los hinchas del Junior de Barranquilla estaban a la expectativa de las negociaciones entre el jugador colombiano y Fuad Char para coordinar su posible llegada al equipo 'Tiburón'.

"En Barranquilla no se quedó", "no pueden colocar esa canción, a los Char y al Junior les encanta este video" y "denle la plata del mundo al de audiovisuales, por favor, meme mundial", algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.

Pese a las risas y los memes desatados por la situación, muchos piden que esto no vaya a ser contraproducente para James en Colombia, especialmente en la capital del Atlántico, la cual es la casa de la selección.

"Lo importante es que Barranquilla no se convierta en tropiezo para James en eliminatorias, no se fue a Junior, no pasa nada, pero apóyenlo en los partidos que vaya a jugar con selección Colombia", comentaron.

Canción del Club León para James Rodríguez

El Club León no escatimó en la celebración de la llegada de James a su equipo, al punto que incluso lanzó una canción para conmemorar que el colombiano usará su camiseta en el mundial de clubes.

"James Rodríguez, de Cúcuta para León, el 10 de Colombia es la sensación. El ritmo y sabor colombiano van a llenar la región, te queremos ver vistiendo la verde con el alma llena de pasión... Eres un grande del continente, serás ídolo en León, la 10 te espera para ser campeón", se escucha decir en el tema.

Muchos están a la espera del desempeño que tendrá en la liga profesional mexicana, donde admite, está emocionado de vivir nuevos retos.

