Creía tener apendicitis, pero se enteró de que estaba embarazada y a punto de dar a la luz

Taylor Dobbins, una joven de 24 años, acudió al hospital porque padecía fuertes dolores abdominales, molestias que relacionó con un aparente apendicitis, pero la realidad era otra, pues estaba embarazada de 38 semanas y a punto de dar a luz.

>>> Mujer que nació con dos úteros está embarazada por partida doble y comparte su historia en redes

La estadounidense, quien reside en Arizona, le contó al medio Arizonas’s Family que ella sufrió un aborto espontáneo hace varios años, por tal motivo su ciclo menstrual se había visto afectado, convirtiéndose de regular a irregular, motivo por el cual nunca sospechó estar embarazada.

No tuvo ningún indicio de estar embarazada

El pasado 18 de mayo, según contó Taylor, se despertó con un particular dolor, pero no le prestó atención y decidió irse a trabajar.

Publicidad

Con el paso de las horas, las molestias se fueron intensificando, lo que le hizo imposible seguir con su jornada laboral e ir corriendo a urgencias, pues creyó que estaba padeciendo apendicitis. “Creo que algo realmente anda mal aquí”, dijo sobre lo que pensó en ese momento.

Tras una serie de pruebas y chequeos, la doctora que la atendió le informó que estaba embarazada y que su hijo tenía entre seis y ocho semanas de gestación.

Publicidad

Ante la sorprendente noticia, las enfermeras le realizaron un doble análisis de sangre y en ambos salió que estaba embarazada.

“Ella dice (la doctora): ‘¿Recuerdas que te dije que creía que tenías entre seis y ocho semanas?’. Respondí que 'sí', pero luego me comentó: ’Desafortunadamente, me equivoqué. Tienes 38 semanas y cinco días’. Me quedé sin palabras, pensé que no había manera y refuté: ‘No hay una buena manera en la tierra verde de Dios en la que yo esté dando a luz’”, contó la mujer.

Taylor empezó a preocuparse, pues en los meses que estuvo embarazada jamás tuvo atención prenatal. “Me preocupaba que le faltaran algunos dedos de las manos o de los pies o que, Dios no lo quisiera, estuviera ciego o sordo”, comentó la preocupada madre.

Pero cuando lo tuvo en su pecho por primera vez, descubrió que su hijo “era perfecto. Dejó de llorar instantáneamente en el momento en que lo agarré”.

Publicidad

Noble nació pesando 8 libras y 15 onzas, está sano y le dio un giro de 180 grados a su mamá en cuestión de horas. “Pasé de soltera con un gato a soltera con un gato y un bebé”, recalcó Taylor.

>>> Amante de los animales comparte en redes su vida con los perros más grandes del mundo