Creyó haber rescatado a chanchito, pero se llevó una sorpresa cuando fue al veterinario

Cada vez son más las historias que se hacen virales en las redes sociales. Quien protagoniza esta es la usuaria llamada Yanet Garay (@lanietadegaray98) que compartió cómo un inofensivo rescate de un “chanchito” se terminó convirtiendo en un episodio que jamás olvidará.

La joven empezó su relato diciendo: “Me siento una completa boluda”.

Comentó que llevó al animal a la veterinaria antes de entregarlo a un refugio. “El chanchito ya tenía una fundación que lo iba a recibir, siendo chanchito, obvio, ¿no? Y me dicen: 'no, es un jabalí'”.

Luego de que el veterinario le confirmara que se trataba de un jabalí, Yanet insistió en que no podía ser posible y que era un chanchito. El experto le explicó que el animal tenía colmillos.

Las risas por el chanchito que era jabalí

Debido al giro de los acontecimientos, ahora deberá buscar una reserva que pueda cuidar al jabalí que rescató.

“Yo no sabía nada de los jabalíes, así que ahora veré qué hago, qué me consigo… al menos no se lo van a comer. El plan de salvarlo sigue en pie”, dijo la joven en medio de risas.

El video ha sido reproducido, en menos de 48 horas, más de 2 millones de veces.

Los internautas reaccionaron a este video viral con comentarios como: “No sé, pero me hiciste el día. Tal vez está destinado para vos. Nunca se sabe, yo crie un gato montés pensando que era un hermoso gatito, pero luego creció y fue mi compañero”, “Es un jabalí, ¿no viste el rey león?”, “El jabalí: puedo ser un chanchito si quieres” y “Es un bebé, jabalí o no, es un bebé”.

