El país menos poblado del mundo, tiene alrededor de 825 habitantes: ¡impresionante!

En la Tierra, existen países con densidades de población extremadamente bajas. Una de la más escuchada es La Ciudad del Vaticano, el territorio que queda en el corazón de Roma, Italia, ostenta el título del lugar menos poblado del mundo. Con una población de aproximadamente 825 habitantes.

La Ciudad del Vaticano: historia y origen

La Ciudad del Vaticano, también conocida simplemente como el Vaticano, es el centro espiritual y administrativo de la Iglesia Católica. Fundado en 1929 con la firma de los Pactos de Letrán entre la Santa Sede y el Reino de Italia, el Vaticano se convirtió en un estado soberano. Este acuerdo puso fin a la “Cuestión Romana” y estableció la independencia del Vaticano, permitiendo al Papa ejercer su autoridad sin interferencias externas.

Características demográficas

El Vaticano no solo es el país menos poblado del mundo, sino también el más pequeño en términos de superficie, con solo 0.44 km². La población está compuesta principalmente por clérigos, funcionarios de la Iglesia y miembros de la Guardia Suiza. Curiosamente, no hay nacimientos registrados en el Vaticano, ya que no hay hospitales ni maternidades dentro de sus límites.

Importancia cultural y religiosa

A pesar de su diminuto tamaño, el Vaticano tiene una influencia global significativa. Es el hogar de la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina y los Museos Vaticanos, que atraen a millones de visitantes cada año. Además, el Papa, como líder de la Iglesia Católica, desempeña un papel crucial en asuntos religiosos y diplomáticos a nivel mundial.

Otros países con baja población

Aunque el Vaticano es el país menos poblado, hay otros estados con poblaciones igualmente reducidas. Nauru, una pequeña isla en el Pacífico, tiene alrededor de 12.668 habitantes. Tuvalu, otro microestado en Oceanía, cuenta con aproximadamente 11.312 habitantes. Estos lugares, aunque pequeños en términos de población, poseen culturas y tradiciones únicas que enriquecen la diversidad global.



Importancia de la baja población

Ventajas y desafíos

Tener una baja población puede ofrecer ciertas ventajas, como una mayor cohesión social y menos presión sobre los recursos naturales. Sin embargo, también presenta desafíos significativos, como la limitada fuerza laboral, la dependencia económica de otros países y la vulnerabilidad a los cambios ambientales y económicos.