Estos son los únicos países de América que no tienen salida al mar: están en Suramérica

Suramérica, el cuarto continente más grande del mundo, es conocido por su diversidad geográfica y cultural. Desde las montañas de los Andes hasta las selvas del Amazonas, pasando por las extensas llanuras del Gran Chaco y las costas bañadas por el Atlántico y el Pacífico, América del Sur ofrece una riqueza natural incomparable. Esta región alberga doce países , cada uno con su propia identidad y características únicas. La mayoría de estos tienen acceso al mar, lo que les permite participar activamente en el comercio marítimo y aprovechar los recursos oceánicos. Sin embargo, hay dos excepciones notables.

El acceso al mar ha sido históricamente un factor crucial para el desarrollo económico y social de las naciones. Los países con litoral pueden beneficiarse de la pesca, el comercio internacional y el turismo costero. Además, el acceso al mar facilita la defensa nacional y la proyección de poder naval. En contraste, los países sin litoral enfrentan desafíos significativos, como mayores costos de transporte y dependencia de sus vecinos para acceder a los mercados internacionales.



Los países de Suramérica que no tienen acceso al mar

A pesar de estos obstáculos, Bolivia y Paraguay han encontrado maneras de adaptarse y prosperar, desarrollando estrategias únicas para superar su falta de acceso al mar.

Bolivia, un país sin litoral desde la Guerra del Pacífico

Ubicada en el centro-oeste de Suramérica, es un país rico en recursos naturales y diversidad cultural. Hasta finales del siglo XIX, Bolivia contaba con una costa en el océano Pacífico. Sin embargo, durante la Guerra del Pacífico (1879-1884), Bolivia perdió su litoral ante Chile, convirtiéndose en un país sin acceso al mar. Este conflicto, que también involucró a Perú, tuvo profundas repercusiones para Bolivia, afectando su economía y su capacidad para participar en el comercio marítimo.

Hasta finales del siglo XIX, Bolivia contaba con una costa en el océano Pacífico, pero lo perdió ante Chile en la Guerra del Pacífico - Getty Images

A pesar de la pérdida de su costa, Bolivia ha desarrollado una serie de estrategias para mitigar los efectos de su condición de país sin litoral. Una de las principales iniciativas ha sido la construcción de infraestructura de transporte terrestre y fluvial. Bolivia cuenta con una red de carreteras y ferrocarriles que conectan sus principales ciudades con los puertos de países vecinos, como Perú y Chile. Además, Bolivia ha establecido acuerdos bilaterales con estos países para facilitar el acceso a sus puertos. Un ejemplo destacado es el puerto de Ilo en Perú, donde Bolivia tiene facilidades para el comercio exterior.

Bolivia también ha desarrollado una armada que opera en el lago Titicaca y en los ríos de la cuenca amazónica. Aunque no tiene acceso al océano, la Armada Boliviana desempeña un papel importante en la defensa nacional y en la protección de las rutas fluviales estratégicas. Estas fuerzas navales garantizan la seguridad de los recursos hídricos y facilitan el transporte de mercancías a través de los ríos.

Paraguay, el corazón de América sin acceso al mar

Conocido como el "corazón de América", es otro país de Suramérica que no tiene acceso al mar. A diferencia de Bolivia, Paraguay nunca ha tenido litoral. Desde su independencia en 1811, Paraguay ha sido un país sin salida al océano. Sin embargo, esta condición no ha impedido su desarrollo económico y social. Paraguay ha aprovechado sus ríos, especialmente el río Paraguay y el río Paraná, para facilitar el comercio y la comunicación con el mundo exterior.

A diferencia de Bolivia, Paraguay nunca ha tenido litoral. Desde su independencia en 1811, ha sido un país sin salida al océano - Getty Images

Publicidad

El río Paraguay es vital para el comercio exterior de Paraguay, ya que conecta el país con los puertos de Argentina y Uruguay. A través de la Hidrovía Paraguay-Paraná, este país puede transportar mercancías hacia el océano Atlántico, superando así su falta de acceso directo al mar. Esta vía fluvial es esencial para la economía paraguaya, permitiendo la exportación de productos agrícolas y manufacturados.

Paraguay también ha desarrollado una flota naval que opera en sus ríos principales. La Armada Paraguaya garantiza la defensa de las rutas fluviales y facilita el transporte de mercancías. Además, Paraguay ha establecido acuerdos con sus vecinos para acceder a sus puertos y participar en el comercio marítimo. Estos acuerdos son fundamentales para la integración de Paraguay en la economía global.



Algunos países del mundo que no tienen acceso al mar

Afganistán es un país ubicado en Asia Central, conocido por su historia rica y compleja. Rodeado por Irán, Pakistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y China, Afganistán enfrenta desafíos significativos debido a su falta de acceso al mar. La geografía montañosa del país dificulta el transporte y el comercio, lo que ha afectado su desarrollo económico. A pesar de estos obstáculos, Afganistán posee una rica herencia cultural y es conocido por su producción de alfombras y su agricultura, especialmente el cultivo de granadas y uvas 1.

Publicidad

Suiza, en Europa Central, es un ejemplo de un país sin litoral que ha prosperado a pesar de su falta de acceso al mar. Rodeado por Alemania, Francia, Italia, Austria y Liechtenstein, Suiza es famosa por su estabilidad política, su economía robusta y su sistema financiero. El país ha desarrollado una infraestructura de transporte eficiente, incluyendo una red de ferrocarriles y carreteras que facilitan el comercio con sus vecinos. Además, Suiza es conocida por su industria relojera, su producción de chocolate y su turismo de montaña.

Suiza, en Europa Central, es un ejemplo de un país sin litoral que ha prosperado a pesar de su falta de acceso al mar - Getty Images

Kazajistán es el país sin litoral más grande del mundo, ubicado en Asia Central. Limita con Rusia, China, Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán. A pesar de su vasto territorio, Kazajistán no tiene acceso directo al mar, lo que presenta desafíos para su comercio exterior. Sin embargo, el país ha aprovechado sus recursos naturales, como el petróleo y el gas, para impulsar su economía. Kazajistán también ha desarrollado una red de transporte que incluye oleoductos y ferrocarriles para facilitar el comercio con sus vecinos.

Etiopía, en el Cuerno de África, es otro país sin acceso al mar. Rodeado por Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenia, Sudán del Sur y Sudán, Etiopía es conocido por su historia antigua y su diversidad cultural. A pesar de su falta de litoral, Etiopía ha experimentado un crecimiento económico significativo en las últimas décadas, impulsado por la agricultura, la manufactura y la construcción. El país también ha invertido en infraestructura de transporte, incluyendo la construcción de una nueva línea ferroviaria que conecta la capital, Addis Abeba, con el puerto de Djibouti.

Nepal, situado en el sur de Asia, es famoso por sus montañas, incluyendo el Monte Everest, la cumbre más alta del mundo. Rodeado por China e India, Nepal no tiene acceso al mar, lo que limita sus oportunidades de comercio marítimo. Sin embargo, el país ha desarrollado una economía basada en el turismo, la agricultura y la remesas de los trabajadores en el extranjero. Nepal también ha invertido en infraestructura de transporte para mejorar la conectividad con sus vecinos.

Publicidad

Mongolia, en Asia Oriental, es conocido por sus vastas estepas y su historia como el corazón del Imperio Mongol. Rodeado por Rusia y China, Mongolia no tiene acceso al mar, lo que presenta desafíos para su comercio exterior. A pesar de esto, el país ha desarrollado una economía basada en la minería, la agricultura y el turismo. Mongolia también ha establecido acuerdos comerciales con sus vecinos para facilitar el acceso a los mercados internacionales.

Rodeado por Rusia y China, Mongolia no tiene acceso al mar, lo que presenta desafíos para su comercio exterior - Getty Images