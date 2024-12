Extranjera revela en video cinco cosas a tener en cuenta para salir con un colombiano

Clementine Davies, una joven uruguaya que vive en Colombia hace más de 10 años, se hizo viral en TikTok luego de compartir un video con las cinco claves que, según ella, toda extranjera que quiera salir con un colombiano debe saber.

Lo más curioso de su video es que generó debate entre muchas colombianas, algunas que comparten su opinión y otras que aseguran no haber encontrado ningún hombre de este país con las cualidades que ella describió.

Cinco cosas sobre los colombianos

Davies empieza detallando que, en su experiencia, "ellos van sin pena, ellos van como unos caballeros... 'tú tranquila, yo te recojo, yo sé a dónde ir'. Ellos deciden, puntos para ustedes".

En segundo lugar, la uruguaya advirtió que "no les crean ni chimba a los manes porque les endulzan los oídos" y agregó que "son peligrosos, saben hablar, tienen una parla".

La tercera clave que Clementine Davies compartió es que "siempre hay un beso en la primera cita" y detalló que, desde su experiencia saliendo con colombianos en los últimos años, "ellos no son tan correctos. Ellos se creen todo y tú estás tipo: 'es mi príncipe azul'. Capaz que no lo es, así que no te comas ese cuento".

En el cuarto lugar la uruguaya dio a conocer la clave más controversial para los usuarios que vieron su video. Según ella, "tienen claro en la cultura colombiana que el man, en la primera cita, invita. Ellos son de los que insisten en pagar, se van al baño y cuando vuelven te dicen: 'ya pagué la cuenta'".

Finalmente, otro punto que le dio a los colombianos es que "llevan chicles siempre, a todas partes y te ofrecen".

Como tema extra, agregó una cosa que no le gusta tanto a ella, pero le pareció importante comentar. "Si tú sales con un colombiano hay como cierto compromiso, se vuelve intensa la cosa. Empezás a hablar todos los días y se va formalizando, siento que la formalización es muy rápida".

En los comentarios de su video, se generó un debate entre diferentes usuarias de la red social. "Me pasó, formalizan rapidísimo", "Pero de esos no me han tocado, ¿dónde están esos colombianos?", "soy colombiana y no me ha tocado ese que sabe a dónde ir", "¿Son halagos o advertencias?", "Te faltó la de: todos mienten".

