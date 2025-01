Joven renunció a su trabajo para vivir cerca del mar: "No podía estar 24/7 frente a un computador"

Recientemente, una joven colombiana se hizo viral en redes sociales al compartir una repentina decisión que tomó basada en una canción de Danny Ocean y Kapo. La mujer renunció a su trabajo para irse a vivir en las playas del Caribe colombiano.

Lo que inició como unas simples vacaciones, luego de dos años de trabajo continuos en un call center, se convirtió en una drástica decisión de vida. Y ahora la mujer asegura estar disfrutando su existencia en las playas de Santa Marta.

“¿Pueden creer que renuncié a mi trabajo después de estar seis años en la misma empresa? Ustedes saben que uno en un call center se conforma, gana bien, va subiendo de nivel y uno dice: ‘Yo aquí ya me quedé’. Pero oigan, la vida no puede tratarse de estar sentado 24/7 frente a un computador y además trabajando para alguien más. La verdad, me cansé”, aseguró la joven en su cuenta de TikTok.

La mujer también les contó a sus seguidores lo estresante que fue para ella dejar de lado su bienestar y salud por cumplir con las obligaciones de su trabajo. “Había días en los que yo no desayunaba, no podía dormir bien, lloraba del estrés y la ansiedad porque la jornada de trabajo era muy larga”, acotó.

En medio de sus vacaciones, la joven despejó su mente y, sintiéndose plena en medio de la playa y el mar, decidió renunciar a su trabajo y quedarse en el lugar en el que se sentía feliz.

“Ustedes no se imaginan la paz que me ha dado esto (la renuncia). Soy consciente, tengo mis ahorros, pero estaba desesperada, no podía dejar de vivir mi vida”, afirmó la colombiana.

Una canción inspiró a la joven para renunciar

La misma protagonista de esta particular historia comentó que renunció a su trabajo para vivir frente al mar inspirada en la canción Imagínate de Danny Ocean y Kapo.

“Hubo una razón por la cual yo renuncié a toda mi vida pasada y fue una canción en específico que se llama Imagínate de Danny Ocean con Capo. Fue la canción que me inspiró a dejar todo atrás (…) ¿Por qué no podemos aspirar a tener una vida más tranquila y feliz?”, manifestó la creadora de contenido.

La historia de la tiktoker se viralizó y los comentarios no se hicieron esperar. Internautas la han tildado de irresponsable, mientras otros la felicitan por su valentía al decidir vivir su vida a su manera.

“A mí me inspiraste”, “Dejen vivir; ahora mismo ella está más feliz que muchos de nosotros”, “Yo también lo hice después de trabajar diez años para una entidad financiera”, “Enséñanos a vivir en la playa”, “O se gana o se aprende, pero nunca se pierde”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.