Mecánico orgulloso le hizo emotivo homenaje a su hija graduada de Medicina: "No es algo costoso"

En São Paulo, Brasil, un taller se convirtió en el centro de atención cuando Janilton Correa da Silva, un mecánico de la Zona Este, rindió un emotivo homenaje a su hija Nathalia Fernandes Correa Silva, quien recientemente se graduó como médica. Este acto de orgullo y cariño no solo marcó un momento especial en la vida de esta familia, sino que también se viralizó en redes sociales por el emotivo mensaje que compartió su padre en honor a su hija en un momento tan especial de su vida.

Janilton, conocido en su comunidad por su dedicación al trabajo, decoró la fachada de su taller con una pancarta amarilla que incluía versos de la popular canción "Faixa Amarela" del sambista Zeca Pagodinho, junto a una foto de Nathalia. La frase central del cartel decía: “Felicidades, hija, por tu logro. Dra. Nathalia Correa. Ganó la favela”. En referencia a las comunidades que suelen estar ubicadas en las periferias de las grandes ciudades: las favelas se caracterizan por la informalidad de sus terrenos, ya que suelen carecer de infraestructura básica, servicios urbanos o derechos de propiedad.

Por esta razón, el gesto fue profundamente significativo tanto para su hija como para la comunidad de esta zona de Brasil. “Quiero darle este regalo a mi hermosa doncella. No es algo costoso, ni de oro ni de plata, pero está lleno de amor y orgullo. Colgaré esta pancarta amarilla para que todos sepan que mi hija es doctora”, expresó Janilton emocionado al explicar su homenaje al medio local O Globo. En las fotos compartidas por su hija en redes se le notaba la gratitud de ver a su hija alcanzar un sueño tan grande.

Para Nathalia, alcanzar el título de médica no fue un camino sencillo. Su padre, mecánico, y su madre, enfermera, hicieron sacrificios extraordinarios para apoyar sus estudios. Durante la pandemia, cuando la economía de la familia se tambaleó, vendieron un automóvil y otras pertenencias para costear la matrícula de Nathalia en una universidad privada. Además, su infancia estuvo marcada por el esfuerzo constante de sus padres por darle lo mejor. Sin embargo, estudiar Medicina en una universidad privada representó un reto enorme para la familia, especialmente durante los años de distanciamiento social.

“La pandemia fue especialmente dura. Mi papá no podía trabajar debido a las restricciones, y mi mamá, en primera línea como enfermera, enfrentaba largos turnos y riesgos constantes. Aun así, no dejaron de apoyarme ni un solo momento”, compartió Nathalia conmovida al medio citado.



La canción de la pancarta es importante para la familia

La elección de la canción de Zeca Pagodinho no fue casualidad. Janilton explicó que la música samba ha sido un elemento central en su vida familiar, uniendo a generaciones en momentos de alegría y resistencia. La pancarta amarilla, inspirada en el tema musical, simboliza no solo el logro de Nathalia, sino también la conexión cultural y emocional de la familia con su comunidad y con sus raíces.

“Fue algo que no esperaba. Mi papá no podía comprarme un anillo de graduación, pero me dijo que mi logro no pasaría desapercibido. Al llegar al taller y ver la pancarta, me emocioné hasta las lágrimas”, contó Nathalia, quien publicó un video agradeciendo a su padre.

Nathalia sueña con especializarse en anestesiología - @nathaliacorfe

El futuro que le depara a Nathalia

El video, en el que Nathalia expresa su gratitud y orgullo por ser hija del “mejor mecánico de la Zona Este”, tocó el corazón de millones. En pocos días, acumuló más de 1,5 millones de vistas en TikTok e Instagram, y provocó una ola de felicitaciones no solo para Nathalia, sino también para su familia. “Todo el barrio vino a ver la pancarta. La gente llegaba al taller para felicitarnos. Fue muy bonito sentir tanto apoyo de la comunidad”, narró Janilton.

Con 24 años, Nathalia ahora sueña con especializarse en anestesiología. Por el momento, trabajará como médica general mientras se prepara para los retos de su especialización. “Todo lo que soy y lo que he logrado se lo debo a mis padres. Ellos me enseñaron que los sueños se alcanzan con esfuerzo y amor incondicional”, declaró. El gesto de Janilton no solo resalta el orgullo de un padre por su hija, sino que simboliza el sacrificio y la perseverancia que miles de familias en Brasil y el mundo realizan para que sus hijos puedan alcanzar sus sueños.

